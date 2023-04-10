Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области.

По информации синоптиков, в течение суток 14 апреля, а также ночью 15-го в отдельных районах ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

«Кроме того, в южных районах прогнозируется замерзающий дождь, переходящий в снег, ночью 15 апреля местами – сильный, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода), местами – сильные», – прокомментировали в Челябинском ЦГМС.

Вместе с тем, 14-17 апреля в отдельных районах Челябинской области местами сохранится высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).