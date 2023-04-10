Жители округа приглашаются на публичные обсуждения благоустройства участка улицы Набережная.

Ежегодно Озерский городской округ принимает активное участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Данный конкурс проводится с 2018 года по поручению Президента России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В Озерском городском округе были собраны предложения по определению территории для благоустройства в 2024 году.

В администрацию Озерского городского округа поступило предложение от Общественной палаты Озерского городского округа: благоустроить территорию вдоль озера Иртяш от «Сквера 40-летия Победы» до здания по адресу: ул. Набережная, д.51-а.

Для формирования предложения от жителей округа по мероприятиям наиболее актуальным на данной территории, а также для соучастного проектирования с жителями округа, приглашаем всех желающих и неравнодушных граждан принять участие в публичных обсуждениях для формирования проектной заявки в рамках Всероссийского конкурса.

Публичные обсуждения состоятся 13.04.2023 г., в 17:20 в актовом зале Собрания депутатов, по адресу: пр. Ленина, 30-а.

Информация Управления капитального строительства и благоустройства.