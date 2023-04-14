Итоги профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

Сотрудники отдела по вопросам миграции подвели итоги трёх дней оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

На территории Озерского городского округа полицейскими выявлено и пресечено 1 нарушение административного законодательства, связанное с нарушением режима пребывания (статья 18.8 КоАП РФ). Нарушитель, гражданин ближнего зарубежья 1979 года рождения, привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Массированные мероприятия, направленные на пресечение правонарушений и противоправных деяний в сфере нелегальной миграции в Челябинской области, в том числе на территории Озерского городского округа будут продолжены.