В Челябинской области 195 ветеранов войны получат выплаты на ремонт жилья и газификацию.

В 2023 году 195 участников войны и тружеников тыла Челябинской области получат выплаты на ремонт квартир и жилых домов, а также на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона. На эти цели из областного бюджета направлено 28 млн рублей.

В Минсоце напомнили, что размер выплаты ветеранам на ремонт квартир составляет 40 тыс. рублей, на ремонт жилых домов — 66 тыс. рублей. На газификацию дома участники войны и труженики тыла могут получить 100 тыс. рублей. На капитальный ремонт жилища — 107 тыс. рублей.

Кроме того, в 2023 году в бюджете предусмотрено 12,9 млн рублей на приобретение жилья ветеранам.

Всего за время действия соответствующего указа президента жилищные условия улучшили 2672 южноуральских ветерана войны на общую сумму 2,61 млрд рублей.

В настоящее время на Южном Урале проживают 60 инвалидов и 250 участников Великой Отечественной войны, 150 жителей блокадного Ленинграда, 279 бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей и 5887 тружеников тыла.

По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, до конца 2023 года будет проведено обследование условий жизни участников войны и тружеников тыла. В зависимости от жизненной ситуации им будет предоставлена помощь: социальное обслуживание на дому, услуги сиделок, помощь в быту и так далее.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-195-veteranov-voyny-poluchat-vyplaty-na-remont-zhilya-i-gazifikatsiyu/