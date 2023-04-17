В Озерске в честь Светлой Пасхи пройдет Божественная литургия с участием Камерного хора Храма Христа Спасителя.

21 апреля в 8.00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы начнется Божественная литургия с участием Камерного хора Храма Христа Спасителя под руководством Сергея Сидоренко.

Хор, отмеченный благодарностями Патриарха Алексия и Патриарха Кирилла, в честь главного торжества в православной христианской традиции, Светлого Христова Воскресения, исполнит богослужебные песнопения для озерчан.

Праздничная литургия с участием Камерного хора Храма Христа Спасителя пройдет в рамках Пасхальных мероприятий духовно-просветительской программы «Росток», которая реализуется по инициативе и финансовой поддержке Андрея Комарова.

Приглашаются все желающие!

Справочно:

Камерный хор Храма Христа Спасителя, г.Москва

Хор существует с момента воссоздания Храма с 1996 года. Хор участвует в богослужениях храма. Отмечен благодарностями Патриарха Алексия и Патриарха Кирилла. Лауреат международных и национальных конкурсов. Участник фестивалей Московской Государственной Консерватории им. П.И .Чайковского и Хоровых Соборов в Главном Храме Вооружённых Сил России .

Регент и художественный руководитель - Сидоренко Сергей. Выпускник Московской Консерватории. Лауреат международных конкурсов. Член Российского Музыкального союза. Член ассоциации хоровых дирижёров Хорватии. До 2017 г. - педагог и руководитель хора студентов Института музыки им. Шнитке. До 2021 г. - главный хормейстер Тульского Государственного хора. С 2001 г. - художественный руководитель Московского Международного хора. С 2012 г. - худрук Преображенского Хора Прихожан храма Христа спасителя. С 2022 г. - регент Камерного хора Храма Христа Спасителя.

Солисты:

Екатерина Либерова ( сопрано) лауреат Международных конкурсов

Марина Руссу (сопрано)

Глеб Ананьев ( тенор)

Духовно-просветительская программа «Росток» была запущена в 2017 году по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Озерска Андрея Комарова. Ее основными направлениями являются духовно-просветительская деятельность, развитие творческого потенциала детей и подростков, инклюзивные проекты, образовательные программы, благотворительные акции.

Программа «Росток» нацелена на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формированию важнейших качеств человеческой личности. Для детей и подростков проводятся масштабные социально-культурные и образовательные мероприятия, которые в доступной форме приобщают к истории, искусству и традиционным ценностям: Рождественский и Пасхальный фестивали, фестиваль искусств «Дорога к храму», Дни славянской письменности и культуры, а также творческие лаборатории. Участниками духовно-просветительской программы ежегодно становятся более 500 человек.

Духовно-просветительская программа «Росток» проводится совместно с городской Администрацией и при поддержке Челябинской епархии. Партнерами программы выступают Культурно-досуговый центр Озерского городского округа, Детская музыкальная школа №1, театр кукол «Золотой Петушок» и городская общественная организация родителей детей-инвалидов «Наши дети».