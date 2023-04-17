В Озерском городском округе проводится обследование материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей.

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 78-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., войне, Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее УСЗН) совместно в Советом ветеранов Озерского городского округа проводит очередное обследование материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей.

В настоящий момент в округе проживает 37 участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, 198 тружеников тыла.

При обследовании ветеранов соцработники выясняют проблемы ветеранов (в какой конкретной помощи они нуждаются), отвечают на интересующие их вопросы, в том числе - о предоставления мер социальной поддержки.

На каждого обследуемого ветерана составляется индивидуальный план мероприятий по улучшению качества жизни. При этом учитываются возможности оказания социальной помощи (услуг) за счет средств областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников путем привлечения волонтеров и добровольцев в сферу социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Ежегодно из областного бюджета выделяются средства на оказание единовременной материальной помощи для проведения текущего и капитального ремонта жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования.

На данную помощь имеют право следующие категории граждан:

- неработающие одиноко проживающие ветераны, участники, инвалиды Великой Отечественной войны, либо неработающие одиноко проживающие супружеские пары, в которых оба супруга достигли пенсионного возраста и один из супругов является ветераном, участником, инвалидом Великой Отечественной войны;

- неработающие одиноко проживающие ветераны Великой Отечественной войны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», либо неработающие одиноко проживающие супружеские пары, в которых оба супруга достигли пенсионного возраста и один из супругов является ветераном Великой Отечественной войны, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

Размер единовременной материальной помощи составляет:

- на текущий ремонт квартир в многоквартирных домах – 40,0 тыс. руб., жилых домов – 66,0 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт квартир в многоквартирных домах, жилых домов – 107,0 тыс. руб.;

- на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования – 100,0 тыс. руб.

Также каждый гражданин из выше перечисленных категорий имеет право на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

В преддверии 78-летия Победы в Великой Отечественной войне Правительством Челябинской области принято решение о предоставлении единовременной выплаты в размере 20 000 рублей следующим категориям граждан:

- инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.;

- участникам Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.;

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

Информация и фото УСЗН.

На фото: встреча с жительницами блокадного Ленинграда.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54397/