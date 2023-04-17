МВД разъяснило автомобилистам особенности участия в Бессмертном полку.

В МВД России рассказали об особенностях размещения портретов ветеранов на автомобилях при проведении акции Бессмертный полк.

В этом году из соображений безопасности традиционных шествий в День Победы не будет. Водители в течение нескольких дней до и после праздника смогут прикрепить изображения фронтовиков и тружеников тыла на своих машинах. Такой формат позволит не только напомнить о героизме советского народа, но и рассказать свою семейную историю. Помимо самого портрета допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле.

По словам Ирины Волк, к акции могут присоединиться различные организации, использующие в работе транспортные средства.

«В этой связи МВД России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности», – подчеркнула официальный представитель МВД.

При этом изображения не должны закрывать водителю обзор. Их рекомендуют прикреплять на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. А чтобы фотографии сохранились в достойном виде, их советуют крепить с внутренней стороны стекол.

https://dostup1.ru/society/MVD-razyasnilo-avtomobilistam-osobennosti-uchastiya-v-Bessmertnom-polku_162002.html