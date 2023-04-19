В Челябинской области ветер в порывах будет достигать 18 м/с.

В Челябинской области днем 22 апреля ветер в порывах будет достигать 18 метров в секунду.

По информации синоптиков, предстоящей ночью будет плюс 1-6, в низинах – до минус 6, днем в субботу воздух прогреется до плюс 11-16. В течение суток облачно с прояснением, небольшие, местами – умеренные дожди, в отдельных районах туманы и грозы.

«Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 18 м/с», – сообщается на сайте Челябинского ЦГМС.

Южноуральцев просят быть осторожными на улице. Автомобилистам не стоит парковать машины под деревьями, а пешеходам укрываться под ними. Также следует обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-veter-v-poryvah-budet-dostigat-18-ms_162128.html