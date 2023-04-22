В Озерске прошёл VII Общественный форум «Озерск – территория объединения сил».

В этом году форум прошёл по традиции в День местного самоуправления и был посвящён развитию института наставничества, общественной инициативы и активности граждан, а также поддержке межсекторного социального партнёрства и взаимодействия в Озерском городском округе.

21 апреля в работе форума приняли участие представители депутатского корпуса и подразделений администрации, наставники и молодые специалисты разных организаций и предприятий округа, представители образовательных, детских и молодежных общественных организаций, члены Общественной и Общественной молодежной палаты, работники кадровых служб, кураторы программ наставничества.

Программа мероприятия началась с открытия. С приветственным словом к участникам обратился председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер:

– Форум стал традиционным для нашего округа, ежегодно он проходит в День местного самоуправления. За предыдущие годы на форуме обсуждались разные темы, было воплощено в жизнь много проектов. 2023 год, как вы знаете, Указом президента РФ объявлен Годом педагога и наставника, и основной темой нашего форума также является наставничество.

В настоящее время, когда в стране идёт такое активное развитие новых производств, эта тема является самой актуальной. Я желаю вам всем успешной плодотворной работы, чтобы в округе развивалось и крепло взаимодействие между старшим и молодым поколением.

Также к аудитории обратилась заместитель председателя Общественной палаты Наталья Косажевская. Она подчеркнула, что сегодня наставничество – это непросто передача профессиональных навыков, а фактически передача мировоззрения:

– Развитие культуры передачи опыта, сохранение важных знаний – вот ценности, которые дает наставничество обществу. Для наставника очень важно обладать развитыми человеческими качествами.

В ходе форума нам важно выявить сильные и слабые стороны системы наставничества в различных направлениях, разработать стратегию внедрения наставничества на предприятиях, подумать о системе мониторинга лучших практик в этой сфере в Озерске.

Обращаясь к участникам форума, председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев отметил, что реализация социального проекта «Наставничество как эффективный инструмент профессионального роста», который в этом году получил грантовую поддержку на уровне региона, идет полным ходом. Он напомнил, что этой теме был посвящён круглый стол под названием «Тенденции развития института наставничества и роли наставника в становлении молодого специалиста»:

– Учитывая важность наставничества в настоящее время, Совет ветеранов подключился к участию в конкурсе социальных проектов и стал его победителем. Я рад, что сегодня очень многие заинтересованные участники с большим желанием подключились к обсуждению этой темы. Я понимаю, что только начало, только импульс, который мы хотим придать той большой работе, которая у нас впереди.

Иван Гашев подчеркнул, что наставничество – это не только эффективный инструмент профессионального роста, это очень важный рычаг по нравственному, гражданскому и патриотическому воспитанию молодёжи.

Работа участников форума была продолжена в рамках тематических секций: «Технологии наставничества как эффективный инструмент профессионального роста» и «Лучшие практики наставничества».

С большим интересом аудитория отнеслась к выступлению специалиста по кадрам отдела оценки и развития персонала ФГУП «ПО «Маяк» Ирины Мальцевой, которая рассказала об опыте работы по развитию системы наставничества на предприятии. Ее презентацию продолжили и дополнили личным опытом наставники завода химического производства Алексей Соколухин, химико-металлургического завода Антон Елаев и председатель профсоюзного комитета этого же подразделения градообразующего предприятия Дмитрий Мыларщиков.

Тему наставничества на производстве продолжили участники форума из Челябинска. Своим опытом поделились Челябинский радиозавод «Полет», победитель регионального конкурса «Лучшие практики наставничества – 2022», от имени которого выступила начальник отдела управлением персоналом завода Валентина Пермякова.

Выступление начальника Центра мониторинга Челябинского института развития профессионального образования Марии Ризенко на тему «Наставничество как персонал-технологии» затронуло проблемы профессиональной подготовки в учебных заведениях и на производстве.

На секции «Час Общественной палаты» представители общественных организаций могли получить полезную для себя информацию об опыте участия в конкурсах социальных проектов озерских некоммерческих организаций, о расширении каналов передачи опыта участия в конкурсах различных уровней, популяризации наставнической деятельности среди в обществе и среди молодежи.

В завершение мероприятия начальник Управления образования администрации Любовь Горбунова отметила важное значение, которое играет наставничество в выборе будущей профессии для учащихся школ:

– Профессиональное определение – это серьезный шаг для школьников. Мы делаем много в этом направлении, а план мероприятий в рамках Года педагога и наставника дает еще больше возможностей для сотрудничества с предприятиями и обучающими центрами в Челябинской области.

Фото Александра Абросимова, орготдела аппарата Собрания депутатов округа.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54457/