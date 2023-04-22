Брифинг Администрации Озерского городского округа (24.04.2023 г)

В этом году форум прошёл по традиции в День местного самоуправления и был посвящён развитию института наставничества, общественной инициативы и активности граждан, а также поддержке межсекторного социального партнёрства и взаимодействия в Озерском городском округе. Подробнее
В Челябинской области продолжается подготовка к празднованию Дня Победы 9 мая. 21 апреля губернатор Алексей Текслер провел организационный комитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий. Подробнее
19 апреля в актовом зале администрации в рамках проекта «Классные встречи» прошла встреча главы округа Евгения Щербакова с озерскими представителями Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Подробнее
В понедельник, 24-го апреля, на традиционном брифинге в Администрации Озерского городского округа начальник Управления капитального строительства и благоустройства Надежда Белякова рассказала о текущем и предстоящем ремонте дорог.