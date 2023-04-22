В честь Светлой Пасхи в Озерске прошли праздничные мероприятия в рамках духовно-просветительской программы «Росток».

Традиционно пасхальные мероприятия открывают годовой цикл духовно-просветительской программы «Росток», которая реализуется с 2017 года по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Озерска Андрея Комарова.

Праздничная программа началась 19 апреля в театре кукол «Золотой петушок» показом инклюзивного спектакля «Время добрых дел», зрителями которого стали дети из дома-интерната г.Озерска, специальной коррекционной школы №37 и общественной организации «Наши дети».

Мультижанровая постановка, премьера которой состоялась в декабре в рамках детского благотворительного фестиваля «Снежность», создавалась практически на сцене Озерского кукольного театра и объединила участников инклюзивной театральной студии «Мир на ладошке», воспитанников Детской школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета имени Глинки и учеников Детской музыкальной школы №1 города Озерска. Трогательная история главного героя – мальчика, который несмотря на трудности, нашел настоящих друзей, - уже успела покорить более 2 тысяч зрителей в Челябинске, Первоуральске, Озерске.

21 мая в храме Покрова Пресвятой Богородицы прошла Божественная литургия с участием Камерного хора Храма Христа Спасителя под руководством Сергея Сидоренко. А вечером коллектив, отмеченный благодарностями Патриарха Алексия и Патриарха Кирилла, представил духовную концертную программу «С нами Бог» на сцене Детской музыкальной школы №1. В зале собрались партнеры и участники программы «Росток», представители социальных, культурных и образовательных учреждений города Озерска. Многоголосие хора, проникновенное звучание солистов Екатерины Либеровой, Марины Руссу, Глеба Ананьина покорили слушателей. В их исполнении прозвучали произведения А.Кастальского, Д.Бортнянского, П.Чеснокова, А.Пахмутовой и других композиторов. В заключении концерта в качестве пожелания озерчанам солисты исполнили «Многая лета».

Для справки:

Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерском городском округе с 2017 года по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Озерска Андрея Комарова. Ее основными направлениями являются духовно-просветительская деятельность, развитие творческого потенциала детей и подростков, инклюзивные проекты, образовательные программы, благотворительные акции. Ежегодно в них участвует более 500 детей и подростков. Для детей и подростков проводятся масштабные социально-культурные, спортивные, образовательные мероприятия, которые в доступной форме приобщают к истории, искусству и традиционным ценностям, спорту.

Духовно-просветительская программа «Росток» проводится совместно с администрацией Озерского городского округа и при поддержке Челябинской епархии.

Камерный хор Храма Христа Спасителя, г.Москва, существует с момента воссоздания Храма с 1996 года. Хор участвует в богослужениях храма. Отмечен благодарностями Патриарха Алексия и Патриарха Кирилла. Лауреат международных и национальных конкурсов. Участник фестивалей Московской Государственной Консерватории им. П.И.Чайковского и Хоровых Соборов в Главном Храме Вооружённых Сил России.

Регент и художественный руководитель - Сидоренко Сергей. Выпускник Московской Консерватории. Лауреат международных конкурсов. Член Российского Музыкального союза. Член ассоциации хоровых дирижёров Хорватии. До 2017 г. - педагог и руководитель хора студентов Института музыки им. Шнитке. До 2021 г. - главный хормейстер Тульского Государственного хора. С 2001 г. - художественный руководитель Московского Международного хора. С 2012 г. – художественный руководитель Преображенского Хора Прихожан храма Христа спасителя. С 2022 г. - регент Камерного хора Храма Христа Спасителя. Солисты: Екатерина Либерова (сопрано) лауреат Международных конкурсов, Марина Руссу (сопрано), Глеб Ананьев (тенор).

Информация предоставлена пресс-службой духовно-просветительской программы "Росток".