Озёрские ветераны продолжают успешно выступать на Спартакиаде ветеранов труда и спорта Челябинской области.

20 апреля в Челябинске прошли очередные соревнования в рамках 12-ой областной Сартакиады в дисциплинах «плавание» и «настольный теннис». Это виды, в которых наши ветераны всегда выступают удачно. На водных дорожках озерские пловцы подтвердили статус сильнейшей команды, а теннисисты получили кубок за 3-е место. В этих соревнованиях приняли участие 34 команды.

Состязание по плаванию проходило в плавательном бассейне «Строитель». В составе нашей команды выступали: Волегова Елена (2-е место), Шабурова Галина (6-е место), Васина Елена (10-е место), Плясунов игорь (1-ое место), Боровков Константин (5-ое место), Гришин Станислав (15 –ое место). Представитель команды - Крившина Елена. В сумме наши пловцы набрали рекордные 250 очков, заняв 1-ое место не только в своей группе, но и в абсолюте, опередив пловцов г. Магнитогорска, центрального района г. Челябинска и г. Златоуста. Вторыми были пловцы из г. Снежинска (222 очка), третьими - пловцы г. Трехгорного (201 очко).

Настольный теннис проходил в зале дворца культуры «Восток», который был заполнен до отказа, для выступления на данном этапе зарегистрировались больше 120 человек. В составе нашей команды выступали: Кутузова Оксана (2-е место), Китаева Светлана (22), Никитин Евгений(8) и Мальченко Андрей (18), представитель команды Корнеев Алексей. В сумме наша команда набрала 141 очко и заняла 3-е место. Чемпионом стала команда г. Снежинска (187 очков), вторыми - команда г. Трехгорного (148 очков).

Хочется поблагодарить наших ветеранов, которые показали хорошую игру и быстрые секунды, а также федерации плавания и настольного тенниса, активно участвующие в подготовке команд, Исмагилову Анифу, Митину С. А. и Родина С.И.

Информация главного судьи спартакиады «Здоровье».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54461/