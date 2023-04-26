Руководители муниципалитета отчитались за свою работу в 2022 году.

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"Поедим?!" Утка в апельсиновом соусе.

"40 минут с...группой GAM BEAT"!

Брифинг Администрации ОГО(24.04.23г)

Акции "Читай дальше" 9 лет!

Брифинг Администрации(17.04.2023г.)

"Область Трактора" в Озерске!

У военнослужащих новоселье!

Брифинг Администрации(12.04.2023г.)

Особенные райдеры

Объекты благоустройства 2024

Летняя оздоровительная кампания-2023

Декларационная кампания 2023

Итоги сезона в Театре "Золотой петушок"

Ремонт дорог в 2023 году

"Новые вершины" на Егозе!

Цветы для автоледи

Новый директор в Театре кукол

Хоккей, по которому мы все скучали!

Брифинг Администрации(27.02.23г)

ПКиО готовится к Масленице!

"Эхо БДФ" в Озерске

Брифинг Администрации(20.02.23г)

В Озерске задержана мошенница(13.02.2023г)

Новости Администрации ОГО(07.02.2023г)

В память о блокаде Ленинграда и Сталинграде

Новости Администрации ОГО(31.01.23г)

Новости Администрации ОГО 23.01.2023г.

"Елки в дело"!

Операция "Полицейский Дед Мороз"

О Едином налоговом счете налогоплательщика.

120-летие со дня рождения Курчатова

Бижеляк, Селезни, Новогорный

Поедим? Говядина с овощами и камамбер.

Мошенники продолжают обманывать!

"Веселые старты" на Егозе

Итоги проекта "Экотропы Егоза-Сугомак"

70 лет ДЭБЦ

И снова о мошенниках! Ноябрь 2022г.

Открытие сезона 2022-23 на "Егозе"!

ЗОЖжём! Бокс и кикбоксинг.

Идти вперед твердыми шагами!

Поедим? Индейка и булгур с овощами.

Школа инструкторов на Егозе и детские секции

Премьеры в театре кукол "Золотой петушок"

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Голос атомного города.

Кубок Егозы-2022 по маунтинбайку

Велогонка «Золотая осень 2022»

Новое футбольное поле в Озерске

«Будущее города в наших руках - 2022»

"Егоза Трейл 2022"

ЗОЖжем! Грэпплинг для детей.

Новый облик сквера им.Броховича

Очередная волна COVID-19 (26.08.2022г)

День физкультурника (13.08.2022г)

Этно-фестиваль "ZAMAN-2022"

В Озерске идет ремонт дорог (10.08.2022г.)

Новости недели (03.08.2022г.)

ЕгозаРок 02.07.2022г.

Государственный пожарный надзор.

Новости недели (08.07.2022г.)

20 минут про...Город лошадей

Новости недели (30.06.2022г.)

Новости недели (19.06.2022г.)

Поедим! Ризотто с грибами.

Новости недели (07.06.2022г.)

Готовы 3 тропы "Егоза-Сугомак"!

Стресс во время ЕГЭ

Новости недели (27.05.2022г.)

Велотрасса "Муравейник"

Новости недели (20.05.2022г.)

Новости недели (14.05.2022г.)

Новости недели (07.05.2022г.)

Об электронной подписи.

Новости недели(29.04.2022г.)

О декларационной кампании(27.04.2022г.)

Новости недели(20.04.2022г.)

Новости недели(15.04.2022г.)

На "Егозе" завершился горнолыжный сезон

Новости недели (06.04.2022г.)

Новости недели (30.03.2022г.)

Студия "Мульти-Пульти" (24.03.2022г.)

Новости недели (22.03.2022г.)

Новости недели (10.03.2022г.)

Новости недели (01.03.2022г.)

Интервью с психологом Ольгой Кайзер.

Новости недели (22.02.2022г.)

Новости недели (25.02.2022г.)

Новости недели (07.02.2022г.)

О переходе на дистант (03.02.2022г.)

Интервью с И.В.Егоровой.

Новости недели (31.01.2022г.)

Новости недели (25.01.2022г)

Новости недели (18.01.2022г)

Поедим? Сельдь под шубой!

О ситуации на Аргаяшской ТЭЦ

Новости недели (28.12.2021г)

Новости недели (20.12.2021г)

"Поедим?" Готовим завтраки!

Новости недели (13.12.2021г)

Новости недели (06.12.21г)

Новости недели (29.11.21г)

Новости недели (21.11.21г)

Новости недели (14.11.2021г)

Новости недели (08.11.2021г)

"ТехноАтом" на Станции юных техников

Новости недели (31.10.2021г)

Новости недели (25.10.2021г.)

Стартовал новый учебный год в СЮТе!

Новости недели (14.09.21г)

ЗОЖжём! Программа о здоровом образе жизни и фитнесе!

Новости недели (05.09.2021г)

20 минут с...Ольгой Евчук!

"Поедим?". Салат "Нисуаз"!

Новости недели(30.08.21г)

Новости недели(22.08.2021г)

Новости недели(16.08.2021г)

"ТВ эфир 60+против вируса": успехи и будущее проекта

Новости недели (08.08.2021г)

Кубок Егозы 2021 по маунтинбайку

Новости недели(04.08.2021г)

Долгожданное открытие скейт-площадки

О премьере "Чёрного театра"

Новости (25.07.2021)

О декларационной кампании 2020

Новости недели(19.07.2021г.)

ТВ Эфир 60+. Георгий Кашков.

ТВ Эфир 60+. Олиевская Л.И.

Новости (04.07.2021г)

"Поедим?" Жюльен.

ТВ 60+. Саморуковская М.А.

Новости (27.06.2021г.)

Хроники коронавируса 2021. Вакцинация.

Новости (20.06.2021г)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка картин.

Новости (13.06.2021г)

"Поедим" с Евгением Щербаковым

Новости(06.06.2021г)

Новости(29.05.2021г)

Новости (12.05.2021)

Тв 60+. Валентин Климов 2.

OZR DANCE FEST 21

Новости 02.05.2021г.

Озерск голосует за объекты благоустройства

ТВ Эфир 60+. Валентин Павлович Климов 1

Новости (24.04.2021г)

ТВ Эфир 60+. Евгения и Валерий Белкины 2

Новости (17.04.2021)

ТВ 60+. Евгения и Валерий Белкины 1

Новости (09.04.2021)

"30 минут с...горнолыжницей"

ТВ Эфир 60+. Георгий Георгиевич Кашков 2

Новости (04.04.2021)

ТВ Эфир 60+. Г.Г.Кашков, 1 часть

Программа «Поедим?» Готовим «Том-Ям»!

ТВ Эфир 60+. Лариса Кожелетова.

В Городском парке новый пеший маршрут

Новости (28.03.2021)

"30 минут с… рокерами»

О декларационной кампании 2021

"Поедим?" Готовим пасту с морепродуктами!

Новости (21.03.2021)

Масленица 2021

ЗОЖжём. Фитнес после ОРВИ

Новости (14.03.2021)

Новости (07.03.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Барды на Амазонке.

"УКС-Озёрск" поддержали акцию "Читай дальше"

"Новости недели" с Александрой Лебедевой

Бокс не только для мужчин! Интервью с А.Зининой

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка.

И.М.Сбитнев о ситуации на Аргаяшской ТЭЦ

Новости (14.02.2021)

ТВ Эфир 60+. Юрий Андреевич Гарин

20 минут с...тренером и танцором TWERK Марией Гальт

Новости (07.02.2021)

ТВ Эфир 60+. Куклы

Поедим. Гамбургер.

ТВ 60+. Борис Иванович Борисов

«Кремль» вмешался в конфликт между 36 школой и горожанами.

ТВ 60+. "Рифей". Январь 2020

Розыгрыш от УКС. Январь 2021

Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

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Руководители муниципалитета отчитались за свою работу в 2022 году.

На состоявшейся 27 апреля сессии глава округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер представили отчеты о деятельности органов местного самоуправления в 2022 году. В ходе заседания также была назначена дата проведения публичных слушаний об исполнении бюджета за 2022 год.

Заседание состояло из двух частей. В первой были решены рабочие вопросы: внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов, в том числе в решение о бюджете округа на текущей период, рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности Контрольно-счётной палаты и имущественного комплекса.

Депутаты также приняли решение назначить проведение публичных слушаний об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2022 год на 18 мая 2023 года. Слушания пройдут в актовом зале Собрания депутатов, начало в 17:00 часов.

Вторая часть рабочей повестки была посвящена итогам 2022 года.

Первым выступил глава округа Евгений Щербаков. В начале своего ежегодного доклада он подчеркнул, что 2022 год принес новые вызовы и стал для всех испытанием на прочность.

– В условиях специальной военной операции озерчане проявили такие качества как героизм, самопожертвование и патриотизм. К сожалению, среди озерчан, выполнявших боевые задачи, есть потери, – обратился к депутатскому корпусу Евгений Щербаков.

Присутствующие в зале почтили память погибших минутой молчания.

Далее глава подробно рассказал о мерах социальной поддержки семей мобилизованных сограждан:

– Важно поддержать земляков, дать понять, как они дороги нам, а их семьи окружены заботой и вниманием. На территории округа проживает 190 семей – участников СВО. Всем семьям разъяснены права в оформлении выплат и иных льгот, пособий. На каждую семью составлена социальная карта с указанием ее потребностей, оказывается помощь: бытовая, психологическая, правовая, педагогическая, медицинская и иная необходимая в каждом конкретном случае.

В своём докладе глава назвал ряд цифр, которые дают представление о поддержке семей мобилизованных граждан. В частности, 83 озерские семьи получили единовременную выплату на 109 несовершеннолетних детей в размере 20 тысяч рублей. 108 мобилизованных граждан получили единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. 56 детей получали бесплатное питание в образовательных организациях, 27 родителям компенсировалась плата за посещение детьми дошкольного учреждения. Одной семье было газифицировано домохозяйство с оплатой стоимости внутридомового газового оборудования и подключения.

Совместно с депутатами на местном уровне для данной категории граждан были предусмотрены: бесплатный проезд детей в возрасте от 7 до 18 лет на общественном транспорте, бесплатные занятия детей в кружках, секциях муниципальных учреждений дополнительного образования, культуры, физкультуры и спорта.

– Озерчанами, общественными организациями, бизнес-сообществом регулярно собираются и отправляются гуманитарные конвои в зону СВО, – продолжил тему поддержки мобилизованных Евгений Щербаков. – Помимо продуктов и предметов первой необходимости, это транспортные средства, рации и телефоны, тактические приборы, медикаменты, генераторы, посылки от родных и близких.

С руководителем «Маяка» Андреем Порошиным в октябре 2022 года навещали наших мобилизованных ребят в сборном пункте Елани. Передали землякам самое необходимое, собранное по заявке военнослужащих и личные посылки от родных.

Глава округа поблагодарил всех жителей округа за поддержку жителей Донецкой и Луганской республик, наших военнослужащих, мобилизованных и членов их семей.

Евгений Щербаков обратил внимание аудитории на то, что в период геополитических перемен для администрации округа было принципиальным выполнение задач по сохранению темпов его социально-экономического развития:

– В 2022 году введено в действие более девяти тысяч квадратных метров новой жилой площади в многоквартирных домах. Приняты в эксплуатацию два жилых дома (строительство одного из них было приостановлено в 2010 году). Ключи от новых 79 квартир в доме №14 в микрорайоне «Заозерный» были вручены военнослужащим и ветеранам озерской дивизии. 77 квартир для новоселов по ул. Монтажников, 30 появились благодаря реализации уникального для Челябинской области проекта по развитию застроенных территорий.

Наряду с новым жильём в 2022 году в округе были модернизированы, а также вновь введены в эксплуатацию важные современные объекты социальной инфраструктуры: насосно-фильтровальная станция, спортивно-оздоровительный комплекс «Маяк-Арена» (общая площадь почти 3 тысячи квадратных метров), многофункциональный спортивный комплекс Ледовая Академия «Высота» (построен по инициативе и при финансовой поддержке Андрея Комарова в рамках государственно-частного партнерства с Озерским городским округом и при содействии губернатора Алексея Текслера). После масштабных работ завершен капитальный ремонт и сдан в эксплуатацию Дворец спорта «Гранит».

– Город становится комфортным и многофункциональным. Подобное развитие возможно только при активном участии бизнеса, жителей с привлечением государственных и частных инвестиций, – подчеркнул глава округа.

Из доклада также следует, что в 2022 году в Озерске была благоустроена общественная территория сквера имени легендарного директора производственного объединения «Маяк» Бориса Васильевича Броховича. Она стала лидером рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» (в 2021 году за ее преображение отдали свои голоса более шести тысяч озерчан).

Евгений Щербаков сделал акцент на том, что одним из факторов, определяющих уровень жизни населения, качество человеческого потенциала, привлекательность территории при выборе места проживания является предоставление доступного и качественного образования.

Расходы по отрасли «Образование» в 2022 году в округе составили 2 272 млн рублей. Озерская система образования представлена 35 образовательными организациями, в которых работает, обучается и воспитывается пятнадцать с половиной тысяч человек.

– В округе отсутствует очередь на устройство детей в дошкольные образовательные организации, выдерживается видовое разнообразие детских садов, в том числе компенсирующей направленности.

Охват дополнительным образованием составил 62 процента от общей численности обучающихся.

В летний период функционировали три сезонных загородных оздоровительных лагеря и 15 городских. Впервые в июне 2022 года прошли профильные смены для детей, состоящих на профилактическом учете в ОПДН. Был трудоустроен 71 подросток, в том числе 20 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2022 году продолжались работы по приведению зданий образовательных организаций и помещений в надлежащее техническое состояние. Наиболее масштабным проектом 2022 года можно назвать завершение капитального ремонта основного здания Школы-интерната № 37 и здания её производственных мастерских. Теперь школа-интернат может оформить лицензию для обучения детей рабочим специальностям, а обучающиеся десятых и одиннадцатых классов получить навыки профессий швеи, столяра и овощевода.

– Отдельно хочу сказать о программе «Профессионалитет», на которую выделено порядка 346 млн рублей. Озерск – единственный город в стране, который совместно с ГК «Росатом», при поддержке бюджетов всех уровней и ФГУП «ПО «Маяк», стал площадкой для реализации этого проекта. За счёт этих средств будут модернизированы производственные помещения и закуплено новое оборудование в Озерском техническом колледже и в колледже среднего профессионального образования при ОТИ НИЯУ МИФИ. Эти положительные изменения отмечают серьёзные комиссии, но прежде всего, это видят сами молодые люди, и таким образом растёт престиж рабочих профессий, – прокомментировал реализацию важного для округа образовательного проекта глава округа.

В завершении доклада Евгений Щербаков отметил, что по результатам независимой оценки Минстроя России, проведённой в 2022 году, из 30 городов Челябинской области городская среда признана благоприятной для проживания только в тринадцати и Озерск занимает среди них третью позицию:

– Результаты 2022 года – это общая заслуга всех нас: органов муниципального управления, жителей Озерска, предприятий и организаций, предпринимателей, волонтеров.

Спасибо депутатам за вклад в развитии округа, партнерство, активную жизненную и гражданскую позицию.

Слова признательности адресую Правительству Челябинской области за всестороннюю помощь и поддержку.

Выражаю благодарность руководству ФГУП «ПО «Маяк», жителям, общественным организациям, коллективу администрации, руководителям предприятий и учреждений, нашим социальным партнерам за конструктивное взаимодействие.

Далее отчёт о деятельности Собрания депутатов представил председатель Сергей Гергенрейдер.

В начале выступления он подчеркнул, что прошедший год вновь показал важность и значимость конструктивного взаимодействия двух ветвей муниципальной власти – администрации и Собрания депутатов. Особенностью работы представительного органа в отчетном периоде Сергей Гергенрейдер назвал сохранение ряда ограничений, связанных с продолжением пандемии коронавируса:

Важнейшей формой деятельности представительного органа местного самоуправления является нормотворческая деятельность. В 2022 году было проведено 13 заседаний Собрания депутатов, одно из которых было созвано во внеочередном порядке. На заседаниях было рассмотрено 237 вопросов (что на 37 вопросов больше, чем в 2021 году), по 228 из них приняты решения, 9 вопросов носили информационный характер. Решения, которые были приняты, касались организации местного самоуправления, бюджета и налоговой политике, экономической и инвестиционной политики, управления муниципальным имуществом, городского хозяйства, социальной политики, градостроительной деятельности и безопасности.

- Вопросы, вынесенные на заседания, предварительно изучались и обсуждались в профильных комиссиях. Эта практика показала свою безусловную эффективность: результатом качественной предварительной подготовки на заседаниях комиссий стали правильно спланированные, не затянутые по времени заседания депутатского корпуса.

Сергей Гергенрейдер кратко остановился на работе каждой из депутатских комиссий.

Из доклада председателя Собрания также следует, что депутаты активно занимались решением проблем населения, а также работали с обращениями граждан: избиратели постоянно обращались к депутатам в личных сообщениях и сообщениях групп в «ВКонтакте», которые были созданы для информирования жителей округов и обратной связи.

- В 2022 году в Собрание депутатов поступило 70 обращений граждан, что составило 56% от количества обращений, поступивших в 2021 году. От представителей организаций поступило 119 обращений. Самыми распространёнными и насущными вопросами, с которыми к депутатам обращались избиратели, по-прежнему являются: качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, вопросы пассажироперевозок и соцобеспечение населения. Многими депутатами оказана консультативная помощь гражданам с активной жизненной позицией по участию в программе инициативного бюджетирования.

Сергей Гергенрейдер привел несколько конкретных примеров добрых депутатских дел. В ходе своего выступления председатель Собрания уделил особое внимание официально зарегистрированной фракции «Единая Россия»:

- В 2022 году было проведено 13 заседаний депутатского объединения, на которых рассмотрено 56 вопросов, в том числе при поддержке проектов решений Собрания депутатов. Продолжилась практика проведения заседаний фракции с участием представителей исполнительной власти: главы Озерского городского округа, его заместителей и руководителей профильных управлений администрации.

Было озвучено, что за отчетный период состоялся 151 прием избирателей, на которых принято 474 обращения. Депутаты фракции проводили приемы с гражданами в помещении депутатского центра, в своих избирательных округах и в общественных приемных пос. Татыш, Метлино и Новогорный.

- Значительным достижением в работе депутатского объединения «Единая Россия» Собрания депутатов является победа в первом конкурсе депутатских объединений Челябинской области. Из областного бюджета фракции как победителю конкурса было выделено пять миллионов рублей. Депутаты совместно с администрацией приняли решение о приобретении многофункциональной спецтехники для МБУ «Арена» с целью круглогодичного обслуживания стадиона «Труд». В настоящее время многофункциональная машина уже доставлена в город и находится на территории учреждения.

За 2022 год в депутатском центре партии «Единая Россия», ставшем координационным центром по оказанию помощи участникам специальной военной операции, было собрано более 4 тонн гуманитарного груза, организовано 7 отправок гуманитарной помощи для Донбасса. Кроме того, депутаты адресно неоднократно оказывали помощь в покупке необходимого снаряжения, технических средств для наших бойцов и организовали их доставку военнослужащим:

- Очень важно, что семьи мобилизованных не оставались и не остаются без внимания: депутатами им оказывалась поддержка в различных бытовых вопросах. Многие из депутатов находятся с семьями бойцов в режиме телефонной связи, стараются сразу адресно решать возникающие проблемы.

Традиционно одним из ведущих направлений деятельности Собрания депутатов является работа с общественными организациями. Новые вызовы в жизни страны определяли развитие общественной жизни в Озерске в 2022 году.

Во 2 квартале 2022 года был сформирован новый состав Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Озерского городского округа. Многочисленные мероприятия научного, культурного и образовательного характера, призванные укрепить национальные традиции и расширить межнациональный диалог, состоялись в Озерском городском округе благодаря сотрудничеству депутатов, муниципальных структур, бизнеса и НКО.

Отметил Сергей Гергенрейдер активность общественности округа и роль депутатов в социальном проектировании:

- Благодаря семинарам, круглым столам и обучающим очным и дистанционным курсам, организованных аппаратом Собрания депутатов, НКО и физические лица имеют достаточный опыт разработки, составления и реализации социальных проектов, чтобы активно позиционировать себя на федеральном и межрегиональном уровнях в сотрудничестве с разными областными, межрегиональными и российскими организациями. За 2022 год на реализацию социальных проектов озерскими общественниками привлечено более 10 млн руб - сколько и в 2021 году.

В заключение председатель Собрания подчеркнул, что работа депутатского корпуса в течение всего года была содержательной и разносторонней. Озерские парламентарии работали в большей части консолидировано и слаженно:

- Совместно с администрацией округа Собрание депутатов по-прежнему оперативно решает целый ряд важнейших задач, адекватно реагирует на изменения в законодательстве, при этом депутаты ставят на первый план повседневные нужды своих округов и отдельных избирателей.

Сергей Гергенрейдер поблагодарил главу Озерского городского округа, работников администрации, ее структурных подразделений, сотрудников аппарата Собрания депутатов, председателя Контрольно-счетной палаты за плодотворное сотрудничество и выразил надежду на дальнейшую совместную работу, направленную на развитие Озерского городского округа.

Депутаты приняли отчёты руководителей органов местного самоуправления. Более подробно с отчётными докладами можно ознакомиться позже на сайте органов местного самоуправления.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54504/

2023-04-28PKT16:08:00

Ключевые теги: Администрация ОГО, Собрание депутатов ОГО, Озерск.

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