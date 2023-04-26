Руководители муниципалитета отчитались за свою работу в 2022 году.

На состоявшейся 27 апреля сессии глава округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер представили отчеты о деятельности органов местного самоуправления в 2022 году. В ходе заседания также была назначена дата проведения публичных слушаний об исполнении бюджета за 2022 год.

Заседание состояло из двух частей. В первой были решены рабочие вопросы: внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов, в том числе в решение о бюджете округа на текущей период, рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности Контрольно-счётной палаты и имущественного комплекса.

Депутаты также приняли решение назначить проведение публичных слушаний об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2022 год на 18 мая 2023 года. Слушания пройдут в актовом зале Собрания депутатов, начало в 17:00 часов.

Вторая часть рабочей повестки была посвящена итогам 2022 года.

Первым выступил глава округа Евгений Щербаков. В начале своего ежегодного доклада он подчеркнул, что 2022 год принес новые вызовы и стал для всех испытанием на прочность.

– В условиях специальной военной операции озерчане проявили такие качества как героизм, самопожертвование и патриотизм. К сожалению, среди озерчан, выполнявших боевые задачи, есть потери, – обратился к депутатскому корпусу Евгений Щербаков.

Присутствующие в зале почтили память погибших минутой молчания.

Далее глава подробно рассказал о мерах социальной поддержки семей мобилизованных сограждан:

– Важно поддержать земляков, дать понять, как они дороги нам, а их семьи окружены заботой и вниманием. На территории округа проживает 190 семей – участников СВО. Всем семьям разъяснены права в оформлении выплат и иных льгот, пособий. На каждую семью составлена социальная карта с указанием ее потребностей, оказывается помощь: бытовая, психологическая, правовая, педагогическая, медицинская и иная необходимая в каждом конкретном случае.

В своём докладе глава назвал ряд цифр, которые дают представление о поддержке семей мобилизованных граждан. В частности, 83 озерские семьи получили единовременную выплату на 109 несовершеннолетних детей в размере 20 тысяч рублей. 108 мобилизованных граждан получили единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. 56 детей получали бесплатное питание в образовательных организациях, 27 родителям компенсировалась плата за посещение детьми дошкольного учреждения. Одной семье было газифицировано домохозяйство с оплатой стоимости внутридомового газового оборудования и подключения.

Совместно с депутатами на местном уровне для данной категории граждан были предусмотрены: бесплатный проезд детей в возрасте от 7 до 18 лет на общественном транспорте, бесплатные занятия детей в кружках, секциях муниципальных учреждений дополнительного образования, культуры, физкультуры и спорта.

– Озерчанами, общественными организациями, бизнес-сообществом регулярно собираются и отправляются гуманитарные конвои в зону СВО, – продолжил тему поддержки мобилизованных Евгений Щербаков. – Помимо продуктов и предметов первой необходимости, это транспортные средства, рации и телефоны, тактические приборы, медикаменты, генераторы, посылки от родных и близких.

С руководителем «Маяка» Андреем Порошиным в октябре 2022 года навещали наших мобилизованных ребят в сборном пункте Елани. Передали землякам самое необходимое, собранное по заявке военнослужащих и личные посылки от родных.

Глава округа поблагодарил всех жителей округа за поддержку жителей Донецкой и Луганской республик, наших военнослужащих, мобилизованных и членов их семей.

Евгений Щербаков обратил внимание аудитории на то, что в период геополитических перемен для администрации округа было принципиальным выполнение задач по сохранению темпов его социально-экономического развития:

– В 2022 году введено в действие более девяти тысяч квадратных метров новой жилой площади в многоквартирных домах. Приняты в эксплуатацию два жилых дома (строительство одного из них было приостановлено в 2010 году). Ключи от новых 79 квартир в доме №14 в микрорайоне «Заозерный» были вручены военнослужащим и ветеранам озерской дивизии. 77 квартир для новоселов по ул. Монтажников, 30 появились благодаря реализации уникального для Челябинской области проекта по развитию застроенных территорий.

Наряду с новым жильём в 2022 году в округе были модернизированы, а также вновь введены в эксплуатацию важные современные объекты социальной инфраструктуры: насосно-фильтровальная станция, спортивно-оздоровительный комплекс «Маяк-Арена» (общая площадь почти 3 тысячи квадратных метров), многофункциональный спортивный комплекс Ледовая Академия «Высота» (построен по инициативе и при финансовой поддержке Андрея Комарова в рамках государственно-частного партнерства с Озерским городским округом и при содействии губернатора Алексея Текслера). После масштабных работ завершен капитальный ремонт и сдан в эксплуатацию Дворец спорта «Гранит».

– Город становится комфортным и многофункциональным. Подобное развитие возможно только при активном участии бизнеса, жителей с привлечением государственных и частных инвестиций, – подчеркнул глава округа.

Из доклада также следует, что в 2022 году в Озерске была благоустроена общественная территория сквера имени легендарного директора производственного объединения «Маяк» Бориса Васильевича Броховича. Она стала лидером рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» (в 2021 году за ее преображение отдали свои голоса более шести тысяч озерчан).

Евгений Щербаков сделал акцент на том, что одним из факторов, определяющих уровень жизни населения, качество человеческого потенциала, привлекательность территории при выборе места проживания является предоставление доступного и качественного образования.

Расходы по отрасли «Образование» в 2022 году в округе составили 2 272 млн рублей. Озерская система образования представлена 35 образовательными организациями, в которых работает, обучается и воспитывается пятнадцать с половиной тысяч человек.

– В округе отсутствует очередь на устройство детей в дошкольные образовательные организации, выдерживается видовое разнообразие детских садов, в том числе компенсирующей направленности.

Охват дополнительным образованием составил 62 процента от общей численности обучающихся.

В летний период функционировали три сезонных загородных оздоровительных лагеря и 15 городских. Впервые в июне 2022 года прошли профильные смены для детей, состоящих на профилактическом учете в ОПДН. Был трудоустроен 71 подросток, в том числе 20 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2022 году продолжались работы по приведению зданий образовательных организаций и помещений в надлежащее техническое состояние. Наиболее масштабным проектом 2022 года можно назвать завершение капитального ремонта основного здания Школы-интерната № 37 и здания её производственных мастерских. Теперь школа-интернат может оформить лицензию для обучения детей рабочим специальностям, а обучающиеся десятых и одиннадцатых классов получить навыки профессий швеи, столяра и овощевода.

– Отдельно хочу сказать о программе «Профессионалитет», на которую выделено порядка 346 млн рублей. Озерск – единственный город в стране, который совместно с ГК «Росатом», при поддержке бюджетов всех уровней и ФГУП «ПО «Маяк», стал площадкой для реализации этого проекта. За счёт этих средств будут модернизированы производственные помещения и закуплено новое оборудование в Озерском техническом колледже и в колледже среднего профессионального образования при ОТИ НИЯУ МИФИ. Эти положительные изменения отмечают серьёзные комиссии, но прежде всего, это видят сами молодые люди, и таким образом растёт престиж рабочих профессий, – прокомментировал реализацию важного для округа образовательного проекта глава округа.

В завершении доклада Евгений Щербаков отметил, что по результатам независимой оценки Минстроя России, проведённой в 2022 году, из 30 городов Челябинской области городская среда признана благоприятной для проживания только в тринадцати и Озерск занимает среди них третью позицию:

– Результаты 2022 года – это общая заслуга всех нас: органов муниципального управления, жителей Озерска, предприятий и организаций, предпринимателей, волонтеров.

Спасибо депутатам за вклад в развитии округа, партнерство, активную жизненную и гражданскую позицию.

Слова признательности адресую Правительству Челябинской области за всестороннюю помощь и поддержку.

Выражаю благодарность руководству ФГУП «ПО «Маяк», жителям, общественным организациям, коллективу администрации, руководителям предприятий и учреждений, нашим социальным партнерам за конструктивное взаимодействие.

Далее отчёт о деятельности Собрания депутатов представил председатель Сергей Гергенрейдер.

В начале выступления он подчеркнул, что прошедший год вновь показал важность и значимость конструктивного взаимодействия двух ветвей муниципальной власти – администрации и Собрания депутатов. Особенностью работы представительного органа в отчетном периоде Сергей Гергенрейдер назвал сохранение ряда ограничений, связанных с продолжением пандемии коронавируса:

Важнейшей формой деятельности представительного органа местного самоуправления является нормотворческая деятельность. В 2022 году было проведено 13 заседаний Собрания депутатов, одно из которых было созвано во внеочередном порядке. На заседаниях было рассмотрено 237 вопросов (что на 37 вопросов больше, чем в 2021 году), по 228 из них приняты решения, 9 вопросов носили информационный характер. Решения, которые были приняты, касались организации местного самоуправления, бюджета и налоговой политике, экономической и инвестиционной политики, управления муниципальным имуществом, городского хозяйства, социальной политики, градостроительной деятельности и безопасности.

- Вопросы, вынесенные на заседания, предварительно изучались и обсуждались в профильных комиссиях. Эта практика показала свою безусловную эффективность: результатом качественной предварительной подготовки на заседаниях комиссий стали правильно спланированные, не затянутые по времени заседания депутатского корпуса.

Сергей Гергенрейдер кратко остановился на работе каждой из депутатских комиссий.

Из доклада председателя Собрания также следует, что депутаты активно занимались решением проблем населения, а также работали с обращениями граждан: избиратели постоянно обращались к депутатам в личных сообщениях и сообщениях групп в «ВКонтакте», которые были созданы для информирования жителей округов и обратной связи.

- В 2022 году в Собрание депутатов поступило 70 обращений граждан, что составило 56% от количества обращений, поступивших в 2021 году. От представителей организаций поступило 119 обращений. Самыми распространёнными и насущными вопросами, с которыми к депутатам обращались избиратели, по-прежнему являются: качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, вопросы пассажироперевозок и соцобеспечение населения. Многими депутатами оказана консультативная помощь гражданам с активной жизненной позицией по участию в программе инициативного бюджетирования.

Сергей Гергенрейдер привел несколько конкретных примеров добрых депутатских дел. В ходе своего выступления председатель Собрания уделил особое внимание официально зарегистрированной фракции «Единая Россия»:

- В 2022 году было проведено 13 заседаний депутатского объединения, на которых рассмотрено 56 вопросов, в том числе при поддержке проектов решений Собрания депутатов. Продолжилась практика проведения заседаний фракции с участием представителей исполнительной власти: главы Озерского городского округа, его заместителей и руководителей профильных управлений администрации.

Было озвучено, что за отчетный период состоялся 151 прием избирателей, на которых принято 474 обращения. Депутаты фракции проводили приемы с гражданами в помещении депутатского центра, в своих избирательных округах и в общественных приемных пос. Татыш, Метлино и Новогорный.

- Значительным достижением в работе депутатского объединения «Единая Россия» Собрания депутатов является победа в первом конкурсе депутатских объединений Челябинской области. Из областного бюджета фракции как победителю конкурса было выделено пять миллионов рублей. Депутаты совместно с администрацией приняли решение о приобретении многофункциональной спецтехники для МБУ «Арена» с целью круглогодичного обслуживания стадиона «Труд». В настоящее время многофункциональная машина уже доставлена в город и находится на территории учреждения.

За 2022 год в депутатском центре партии «Единая Россия», ставшем координационным центром по оказанию помощи участникам специальной военной операции, было собрано более 4 тонн гуманитарного груза, организовано 7 отправок гуманитарной помощи для Донбасса. Кроме того, депутаты адресно неоднократно оказывали помощь в покупке необходимого снаряжения, технических средств для наших бойцов и организовали их доставку военнослужащим:

- Очень важно, что семьи мобилизованных не оставались и не остаются без внимания: депутатами им оказывалась поддержка в различных бытовых вопросах. Многие из депутатов находятся с семьями бойцов в режиме телефонной связи, стараются сразу адресно решать возникающие проблемы.

Традиционно одним из ведущих направлений деятельности Собрания депутатов является работа с общественными организациями. Новые вызовы в жизни страны определяли развитие общественной жизни в Озерске в 2022 году.

Во 2 квартале 2022 года был сформирован новый состав Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Озерского городского округа. Многочисленные мероприятия научного, культурного и образовательного характера, призванные укрепить национальные традиции и расширить межнациональный диалог, состоялись в Озерском городском округе благодаря сотрудничеству депутатов, муниципальных структур, бизнеса и НКО.

Отметил Сергей Гергенрейдер активность общественности округа и роль депутатов в социальном проектировании:

- Благодаря семинарам, круглым столам и обучающим очным и дистанционным курсам, организованных аппаратом Собрания депутатов, НКО и физические лица имеют достаточный опыт разработки, составления и реализации социальных проектов, чтобы активно позиционировать себя на федеральном и межрегиональном уровнях в сотрудничестве с разными областными, межрегиональными и российскими организациями. За 2022 год на реализацию социальных проектов озерскими общественниками привлечено более 10 млн руб - сколько и в 2021 году.

В заключение председатель Собрания подчеркнул, что работа депутатского корпуса в течение всего года была содержательной и разносторонней. Озерские парламентарии работали в большей части консолидировано и слаженно:

- Совместно с администрацией округа Собрание депутатов по-прежнему оперативно решает целый ряд важнейших задач, адекватно реагирует на изменения в законодательстве, при этом депутаты ставят на первый план повседневные нужды своих округов и отдельных избирателей.

Сергей Гергенрейдер поблагодарил главу Озерского городского округа, работников администрации, ее структурных подразделений, сотрудников аппарата Собрания депутатов, председателя Контрольно-счетной палаты за плодотворное сотрудничество и выразил надежду на дальнейшую совместную работу, направленную на развитие Озерского городского округа.

Депутаты приняли отчёты руководителей органов местного самоуправления. Более подробно с отчётными докладами можно ознакомиться позже на сайте органов местного самоуправления.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54504/