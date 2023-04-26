8 хищений велосипедов за апрель.

За апрель текущего года в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г.Озерск обратились 8 граждан с заявлениями о хищении велосипедов и самокатов. В большинстве случаев, кражи происходят по вине самих владельцев - подростки, оставляют свои средства передвижения на лестничной площадке или на улице без присмотра.

Сотрудники полиции еще раз предупреждают: будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества:

• не оставляйте велосипеды и самокаты в подъездах многоквартирных домов;

• не оставляйте велосипед без присмотра в местах массового скопления граждан даже на кратковременный период отсутствия;

• для парковки велосипеда выбирайте охраняемые стоянки и специально-отведенные места;

• обязательно фиксируйте велосипед замком. При этом необходимо выбирать прочные велосипедные замки, которые невозможно срезать.

Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда и самоката, даже если они там пристегнуты.