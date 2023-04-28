Май-2023 в Челябинской области будет жарким и сухим.

Май в этом году в Челябинской области будет жарким: почти на протяжении всего месяца температура воздуха будет подниматься выше +20 градусов. Частых дождей синоптики не прогнозируют. При этом циклоны все же будут приходить на территорию региона.

«По данным Гидрометцентра России, среднемесячная температура в мае в Челябинской области ожидается выше нормы на 1 градус. Это означает, что май будет достаточно теплым, будет преобладать жаркая погода выше +20 градусов. Осадки будут ниже нормы, всего 65%. Аналогичная погода у нас в этом году была в апреле»,

— рассказала начальник отдела метеопрогнозов областного Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

При этом синоптик уточнила, что не следует исключать периоды заморозков, так как в мае в некоторых районах региона температура воздуха в ночные часы еще может опускаться ниже 0 градусов. Кроме того, на территорию региона будут приходить и антициклоны, которые принесут понижение температуры и кратковременные дожди с грозами.

Также Екатерина Выходцева подчеркнула, что такой долгосрочный прогноз — предварительный и лучше всего следить за погодой ежедневно.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/may-2023-v-chelyabinskoy-oblasti-budet-zharkim-i-sukhim/