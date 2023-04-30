Поздравляем с Первомаем!

Май в этом году в Челябинской области будет жарким: почти на протяжении всего месяца температура воздуха будет подниматься выше +20 градусов. Частых дождей синоптики не прогнозируют. При этом циклоны все же будут приходить на территорию региона. Подробнее
За апрель текущего года в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г.Озерск обратились 8 граждан с заявлениями о хищении велосипедов и самокатов. В большинстве случаев, кражи происходят по вине самих владельцев - подростки, оставляют свои средства передвижения на лестничной площадке или на улице без присмотра. Подробнее
На состоявшейся 27 апреля сессии глава округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер представили отчеты о деятельности органов местного самоуправления в 2022 году. В ходе заседания также была назначена дата проведения публичных слушаний об исполнении бюджета за 2022 год. Подробнее
25 апреля Озерск встречал глав городов Ассоциации ЗАТО атомной промышленности в рамках первого дня форума-диалога «Национальный интерес, экология, безопасность", организованного Общественным советом Госкорпорации «Росатом». Подробнее
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и в связи с установившимися положительными среднесуточными температурами отопительный период на территории Озерского городского округа завершается с 27.04.2023. Подробнее
В рамках рабочей поездки Ассоциации ЗАТО атомной промышленности в Озерске в спортивно-оздоровительном комплексе «Маяк-Арена» состоялся товарищеский хоккейный матч между командами Озерска и Снежинска. В составе команды «Маяк-Гранит» на лёд вышел олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов. Подробнее
В Озерском городском округе, как и по всей стране, продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Подробнее