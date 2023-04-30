Новые законы для россиян – изменения в мае 2023 года.

В мае заработают сразу несколько новых законов, которые коснутся многих россиян.

В РОССИИ ЗАПРЕТИЛИ ПРОДАВАТЬ ВЕЙПЫ ДЕТЯМ

В России заработал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, а также усилена ответственность за приобщение их к курению. «Поступало много обращений от родителей и учителей о курении вейпов детьми. Они переживают, что это наносит вред. Жидкости для вейпов содержат вещества, повышающие риск развития злокачественных образований, способны навредить легким и дыхательным путям. Закон запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Это решение защитит здоровье наших детей», – прокомментировал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

С 1 мая меняется порядок составления меню для школьников: компаниям-подрядчикам придется согласовывать его с руководством образовательных организаций, причем делать это отдельно для каждой возрастной группы детей. Отдельно нужно согласовывать диетическое питание, если оно требуется для кого-то из учащихся. Исключать из меню горячие блюда запрещено.

ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ

Специальный информационный ресурс для помощи тяжелобольным детям будет содержать сведения об остатках лекарственных препаратов, медизделий, технических средств реабилитации и об их перераспределении между организациями-получателями. В отношении детей с орфанными (редкими) заболеваниями информационный ресурс будет содержать сведения о сроках поставки лекарств и медицинских изделий.

ПЕНСИИ: ПОВЫШЕНИЕ, ДОСТАВКА, ХРАНЕНИЕ

Страховую пенсию наличными будет производить исключительно «Почта России». Ожидается, что такое решение сделает получение пенсий на территории всей страны гарантированным и бесперебойным. Для тех, кто получают пенсии на карты или банковские счета, ничего не изменится.

С 1 мая у ряда россиян увеличится пенсия. Так, ежемесячную прибавку 7,5 тыс. рублей – в беззаявительном порядке – получат граждане, достигшие 80-летнего возраста. Кроме того, увеличится надбавка к пенсии у членов летных экипажей самолетов гражданской авиации и работников угольной промышленности – в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.

Полномочия по размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии и резерва по обязательному пенсионному страхованию передаются Казначейству России. Закон призван обеспечить сохранность и возвратность средств пенсионных накоплений.

БАНКИ ОБЯЖУТ БЛОКИРОВАТЬ СЧЕТА УМЕРШИХ КЛИЕНТОВ

После 18 мая у мошенников практически не останется шансов снять деньги с карты умершего человека: в России вступает в силу закон, который распространяет режим налоговой тайны на данные о снятии с учета умерших граждан. Федеральная налоговая служба должна информировать банки о снятии с налогового учета гражданина в связи с его смертью. После получения такой информации банки должны прекратить все операции по его счетам.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМИ УЧАСТНИКОВ СВО УПРОСТЯТ

Если в течение шести месяцев нет сведений о месте нахождения участника СВО, то он в судебном порядке может быть признан безвестно отсутствующим. Справки о смерти военнослужащих смогут выдавать не только медорганизации, но и уполномоченные лица. Это упростит процедуры получения социальных выплат их родственниками.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил еще два закона: первый наделяет президента России дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия незаконных решений или осуществления действий против них; второй вводит ответственность за содействие в исполнении неправомерных решений международных органов об уголовном преследовании наших военнослужащих и добровольцев, а также должностных лиц органов публичной власти.

«Это законы, которые позволят защитить нашу страну и граждан от незаконных решений международных структур, в том числе Международного уголовного суда», – сказал председатель ГД.

СБОР ДНК У ОСУЖДЕННЫХ

Взятие образца ДНК станет обязательным для всех осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также для тех, кто был подвергнут административному аресту. Граждане могут потребовать уничтожения их геномной информации в случае возникновения у них права на реабилитацию. Изменения помогут в раскрытии и расследовании преступлений.

ЦЕНТРОБАНК СНИЗИТ КОМИССИИ ДЛЯ КОМПАНИЙ

Компаниям станет выгоднее принимать плату за коммуналку через Систему быстрых платежей – с 1 мая ЦБ вдвое снизит максимальный размер комиссии банков для компаний, оказывающих ЖКУ и принимающих оплату через СБП. Для граждан платежи за любые товары и услуги через СБП, в том числе ЖКУ, по-прежнему остаются бесплатными.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-mae-2023-goda_162453.html