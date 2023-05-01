На Южный Урал прибудет поезд Победы.

В Челябинскую область 3 мая прибудет Поезд Победы на паровой тяге.

«В честь празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Южно-Уральская железная дорога организует на станциях Златоуст, Магнитогорск, Карталы, Челябинск, Курган, Орск, Бузулук и Оренбург торжественные мероприятия с прибытием ретропоездов на паровой тяге», – сообщает пресс-центр компании.

В Орске праздничное мероприятие состоится 2 мая, Златоусте и Магнитогорске – 3 мая, Бузулуке и Карталах – 4 мая, Челябинске и Кургане – 5 мая, в Оренбурге – 6 мая (начало в 10:00).

В составе поездов – «теплушки» с артистами в форме военных лет. По прибытии на перронах будет организовано выступление творческих коллективов.

Добавим, в Челябинске 5 мая на площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД будет работать выставка военной техники и интерактивная экспозиция (штаб, выставки оружия, военного костюма разных лет, находок поискового отряда).

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-pribudet-poezd-Pobedy_162475.html