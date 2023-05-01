В МЧС рассказали, как уберечь ребенка от падения с высоты

С 1 мая в Челябинской области стартовало профилактическое мероприятие «Безопасное окно» – сотрудники МЧС дали рекомендации, как уберечь детей от падения с высоты.

«Окно в квартире – источник не только свежего воздуха, но и повышенной опасности. Особенно, если в доме есть ребенок. Трагедии с детьми происходят по одинаковому сценарию: оставшись без присмотра, ребенок опирается на москитную сетку, которая не выдерживает его веса», – напоминают в спасательном ведомстве.

Для того чтобы избежать трагедии, достаточно установить на окна в квартире специальный замок-блокиратор. Подобные приспособления бывают нескольких видов. Это может быть механический ограничитель (гребенка), тросик или ручка, открыть которые можно только поворотом ключа. Также сотрудники МЧС рекомендуют отодвинуть от окон вещи и мебель, чтобы ограничить доступ ребенка к подоконнику. Подробности – в ИНФОГРАФИКЕ.

https://dostup1.ru/society/V-MChS-rasskazali-kak-uberech-rebenka-ot-padeniya-s-vysoty_162517.html