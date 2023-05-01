Аномальная жара ожидается в Челябинской области, предупреждают синоптики.

Синоптики предупредили, что в Челябинской области до конца недели ожидается аномальная жара.

«В отдельных районах 3-7 мая ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более», – говорится в сообщении местного ЦГМС.

В ближайшие три дня воздух прогреется до 26-28 градусов, при этом порывы ветра местами будут достигать 13-18 метров в секунду, а существенных осадков не прогнозируется.

Гидрометцентр России объявил в Челябинской области оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности. «На всей территории региона 3-5 мая сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в южной половине местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс)», – говорится в предупреждении.

По классификации метеорологов оранжевый уровень означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

https://dostup1.ru/society/Anomalnaya-zhara-ozhidaetsya-v-Chelyabinskoy-oblasti-preduprezhdayut-sinoptiki_162516.html