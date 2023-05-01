В Челябинской области началась финальная часть подготовки к Бессмертному полку.

В Челябинской области завершаются последние приготовления к акции Бессмертный полк – в этом году он пройдет в другом формате.

Вместо традиционного шествия организаторы Бессмертного полка предлагают для южноуральцев провести его по-другому. Например, разместить фото своего героя на одежде. Его можно отпечатать на футболке.

Также можно разместить фото героя на боковом стекле авто. Это должно быть изображение формата А4, которое можно прикрепить изнутри на боковое стекло. Если фото несколько – допускается размещение на лобовом стекле так, чтобы оно не мешало обзору водителя. Для этого можно воспользоваться специальным конструктором фотографий.

Также можно изготовить бейдж с фотографией героя и прикрепить его возле сердца.

Другой вариант – сменить в день праздника аватарку в соцсетях на портрет героя с кратким рассказом о нем.

И, наконец, можно загрузить информацию о подвигах на сайте Бессмертного полка.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-nachalas-finalnaya-chast-podgotovki-k-Bessmertnomu-polku_162537.html