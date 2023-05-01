Минпросвещения рассказало об особенностях проведения ЕГЭ в 2023 году.

Минпросвещения рассказало об особенностях проведения выпускных школьных экзаменов в 2023 году.

Напомним, девятиклассники будут сдавать ОГЭ в три этапа: досрочный период пройдет с 21 апреля по 16 мая, основной – с 24 мая по 1 июля, дополнительный – с 4 по 23 сентября, одиннадцатиклассники – с 26 мая по 20 июня.

В 2023 году в ОГЭ примут участие почти 1,5 млн девятиклассников. Наиболее популярными дисциплинами по выбору стали обществознание, география и информатика. Основной период ЕГЭ стартует 26 мая, а сдавать экзамены в 2023 году будут более 700 тыс. школьников. Популярными предметами ЕГЭ у выпускников являются биология и история, увеличилось число сдающих информатику и физику.

В ведомстве отметили, что проводится работа по обеспечению безопасности и охране общественного порядка во время проведения ЕГЭ. Особое внимание уделяется приграничным территориям и новым регионам России.

https://dostup1.ru/society/Minprosvescheniya-rasskazalo-ob-osobennostyah-provedeniya-EGE-v-2023-godu_162538.html