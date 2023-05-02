В Озерске сохранены основные традиции Дня Победы.

День Победы в Озерском городском округе всегда отмечается широко и торжественно: каждый год организаторы праздника включают в план множество мероприятий. Самыми главными остаются – «Вечерняя зоря», Парад Победы, «Привал» в сквере Логинова А.Б., концертные программы.

9 мая, без сомнения, самый светлый, самый радостный и любимый праздник для всех без исключения россиян. В Озерском городском округе постарались сделать всё, чтобы этот день никого не оставил равнодушным, надолго запомнился не только ветеранам, но и их сыновьям, внукам и правнукам, чтобы чувство гордости за наших Победителей, за нашу Победу, ощущение единения всех граждан нашей великой страны придало сил и энергии для новых свершений и побед.

В этом году основные традиции Дня Победы сохранены.

Традиционно, 8 мая, в 18:00 у Вечного огня состоится воинский ритуал «Вечерняя зоря» с участием военнослужащих 93-ей дивизии войск национальной гвардии РФ и озерчан, которые придут почтить память павших героев.

9 мая, в 10:00 на центральной площади Озерска можно будет увидеть парад военных и специализированную технику. В одном строю со взрослыми пройдут учащиеся образовательных организаций.

После прохождения торжественным маршем участников парада здесь же начнется выступление передвижной агитбригады с программой «Есть в красках Победы оттенки войны», в сквере им. Логинова А.Б. будет развернута полевая кухня.

Акцию «Бессмертный полк» в целях безопасности по всей стране, в том числе и в Озерске, решено провести по-новому: шествие традиционной колонны отменено. Жители могут отдать дань уважения своим родственникам – участникам Великой Отечественной войны и Трудового фронта - другими способами: разместить фото своего героя на одежде, на боковом стекле авто; сменить в день праздника аватарку в соцсетях; загрузить информацию о подвигах на сайте Бессмертного полка. Все форматы традиционной акции можно увидеть здесь

Кроме этого, в программе 9 мая – концерты, подготовленные учреждениями культуры: ДК «Маяк» - 17:00, ДК «Энергетик» - 17:00, ДК «Синегорье» - 12:00.

В поселке Новогорный пройдет парад с участием сотрудников и спецтехники бригады МЧС. В Метлино состоится народное гулянье «Вечер под гармонь». В обоих поселках жители принесут цветы к мемориалам в память о героях войны.

Проведение салюта не планируется.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54547/