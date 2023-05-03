О временном перекрытии движения автотранспорта 05 и 09 мая.

Уважаемые жители округа!

В связи с проведением репетиции парада 05.05.2023 г. будет временно перекрыто движение автотранспорта - с 10:30 ч. до 13:00 ч.:

- от перекрестка по пр. Ленина д. 57, д. 59 до площади Ленина;

- от перекрестка по ул. Студенческая до площади Ленина.

Просьба к водителям: в день проведения мероприятия не оставлять свой автотранспорт на площади Ленина и использовать объездные пути по ул. Студенческая – ул. Советская – пр. Победы и по нечетной стороне пр. Ленина и ул. Матросова (далее по маршруту).

В связи с проведением празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 09.05.2023 г. будет временно перекрыто движение автотранспорта - с 07:00 ч. до 13:00 ч. - в районе площади Ленина в г. Озерске:

- от перекрестка пр. Победы по ул. Лермонтова до площади Ленина;

- от перекрестка пр. Победы по ул. Студенческая до площади Ленина

- от перекрестка ул. Еловая по ул. Матросова до пр. Ленина.

Просьба к водителям: в день проведения мероприятия не оставлять свой автотранспорт на площади Ленина и использовать объездные пути по ул. Герцена – пр. Победы - ул. Советская и по нечетной стороне пр. Ленина – ул. Ермолаева (далее по маршруту).

С 10:00 ч. до 13:00 ч.:

- по ул. Ленина до ул. Садовая в пос. Новогорный;

- по ул. Ленина до ул. Парковая в пос. Новогорный.

С 16:00 ч. до 19:00 ч. в районе площади у ДК им. Пушкина, по ул. Трудящихся д. 22.

Информация УКСиБ.