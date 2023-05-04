ВОЗ заявила о завершении пандемии COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила чрезвычайную ситуацию по коронавирусу.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, вирус продолжает циркулировать. «Не думаю, что будет период, когда мы сможем сказать, что пандемия завершилась. Хорошая новость заключается в том, что чрезвычайная ситуация в сфере общественного здравоохранения завершилась», – отметил он.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта 2022 года и продолжалась три с половиной года.

Добавим, что в Челябинской области на 5 мая зарегистрировано 412 тыс. 803 случая коронавирусной инфекции. За время пандемии на COVID-19 обследовано 8 млн 320 тыс. 267 человек. Число умерших за время пандемии достигло почти 11 тыс. человек.

https://dostup1.ru/medicine/VOZ-zayavila-o-zavershenii-pandemii-COVID-19_162695.html