Евгений Щербаков: «Мы преклоняемся перед подвигом ветеранов».

В дни празднования дня Победы участники Великой Отечественной войны, проживающие в округе, принимали в свой адрес теплые слова и поздравления. Ветеранов и тружеников тыла на дому поздравляли волонтёры, представители депутатского корпуса, концертные бригады учреждений культуры и гарнизонного клуба озерской дивизии.
Второй год с праздником Победы ветерана фронтовика Константина Ивановича Тихонова поздравляет глава округа Евгений Щербаков. 8 мая во дворе дома, где проживает Константин Иванович, на пр. Победы, 13 волонтёры и творческий коллектив Центра культуры и досуга молодёжи организовали концертную площадку. Перед началом небольшого выступления ветерана также пришли поздравить его соседи, которые много лет живут с ним в одном доме и относятся к нему с большой теплотой. В этот день рядом с фронтовиком была его дочь, праздничный букет Константину Ивановичу вручила начальник управления культуры Светлана Степанова.
Евгений Щербаков поделился своими впечатлением от общения с Константином Ивановичем, он подчеркнул, что, разговаривая с ним чувствуется безграничная доброта к людям, мудрость и любовь к Родине, рядом с таким человеком заряжаешься позитивом и хорошим настроением.
– Снова убеждаюсь: фронтовики — это люди стальной закалки. Несмотря на все военные тяготы и жизненные трудности, они сохраняют оптимизм, веру в добро и любовь к жизни.
Константин Иванович пошел на фронт 19-летним парнем, воевал под Сталинградом. После ранения поступил в техникум, учился до окончания войны. В 1948 году Константина Ивановича направили в Челябинск-40, он работал на радиохимическом заводе ФГУП «ПО «Маяк» и в ЦЗЛ инженером-дозиметристом больше 40 лет. В этом году 2 июня фронтовику исполнится 100 лет! Обязательно поздравим Константина Ивановича.
Мы преклоняемся перед вашим подвигом, уважаемые фронтовики! Мы благодарны вам мирное небо над головой! Здоровья, долгих лет жизни! Спасибо за Победу!