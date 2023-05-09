Евгений Щербаков: «Мы преклоняемся перед подвигом ветеранов».

В дни празднования дня Победы участники Великой Отечественной войны, проживающие в округе, принимали в свой адрес теплые слова и поздравления. Ветеранов и тружеников тыла на дому поздравляли волонтёры, представители депутатского корпуса, концертные бригады учреждений культуры и гарнизонного клуба озерской дивизии.

Второй год с праздником Победы ветерана фронтовика Константина Ивановича Тихонова поздравляет глава округа Евгений Щербаков. 8 мая во дворе дома, где проживает Константин Иванович, на пр. Победы, 13 волонтёры и творческий коллектив Центра культуры и досуга молодёжи организовали концертную площадку. Перед началом небольшого выступления ветерана также пришли поздравить его соседи, которые много лет живут с ним в одном доме и относятся к нему с большой теплотой. В этот день рядом с фронтовиком была его дочь, праздничный букет Константину Ивановичу вручила начальник управления культуры Светлана Степанова.

Евгений Щербаков поделился своими впечатлением от общения с Константином Ивановичем, он подчеркнул, что, разговаривая с ним чувствуется безграничная доброта к людям, мудрость и любовь к Родине, рядом с таким человеком заряжаешься позитивом и хорошим настроением.

– Снова убеждаюсь: фронтовики — это люди стальной закалки. Несмотря на все военные тяготы и жизненные трудности, они сохраняют оптимизм, веру в добро и любовь к жизни.

Константин Иванович пошел на фронт 19-летним парнем, воевал под Сталинградом. После ранения поступил в техникум, учился до окончания войны. В 1948 году Константина Ивановича направили в Челябинск-40, он работал на радиохимическом заводе ФГУП «ПО «Маяк» и в ЦЗЛ инженером-дозиметристом больше 40 лет. В этом году 2 июня фронтовику исполнится 100 лет! Обязательно поздравим Константина Ивановича.

Мы преклоняемся перед вашим подвигом, уважаемые фронтовики! Мы благодарны вам мирное небо над головой! Здоровья, долгих лет жизни! Спасибо за Победу!

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54582/