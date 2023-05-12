Самое важное на этой неделе в Озерске: ремонт дорог, пожароопасная обстановка, новости в сфере культуры.

С Днем Победы! Пусть сердце гордится подвигами дедушек и бабушек, пусть память не стирает великие события тяжелого пути к победе! Желаем ценить время и счастье каждого дня, беречь свою Родину, защищать своих близких, и каждый раз ярким салютом и громкими аплодисментами встречать радостный праздник Победы! Подробнее