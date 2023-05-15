Ветер в Челябинской области может разогнаться до 20 м/с.

ЧС предупреждает о шквалистых порывах ветра в Челябинской области в среду днем.

«По данным Челябинского ЦГМС, днем 17 мая в отдельных районах прогнозируются порывы ветра до 20 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Сотрудники чрезвычайного ведомства призывают южноуральцев не использовать открытый огонь на природе и собственных приусадебных участках. Автомобилистам не стоит парковать машины под деревьями, а пешеходам укрываться под ними. Также следует обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции.

Ночью 17 мая в регионе будет плюс 4-9, в горах и низинах заморозки до минус двух градусов. Днем в среду воздух прогреется до плюс 18-23. В течение суток переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный: ночью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики предупреждали, что ночью и утром 17-18 мая в горах и низинах Челябинской области возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы – до минус двух градусов. Кроме того, 17 мая в отдельных районах сохранится высокая (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами в восточной половине – чрезвычайная пожарная опасность (V класс).

https://dostup1.ru/society/MChS-Veter-v-Chelyabinskoy-oblasti-mozhet-razognatsya-do-20-ms_163034.html