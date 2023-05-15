В Челябинской области стартовала профилактическая акция «Внимание-дети!».

С 16 мая на территории Челябинской области стартует первый этап профилактической акции «Внимание – дети!». Сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогическим составом образовательных организаций области проводят комплекс мероприятий, нацеленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в период окончания учебного года и начала летних каникул.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции и представители образовательных организаций области организуют беседы с детьми по безопасности дорожного движения в детских садах и школах, примут участие в приемке образовательных организаций к летней оздоровительной кампании, проверят соответствие требованиям стандартов и норм состояния улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций.

1 июня в Международный день защиты детей с детьми состоятся занятия по ПДД (беседы, конкурсы, викторины), на родительских собраниях напомнят родителям о правилах перевозки детей, в том числе и с использованием детских удерживающих устройств, о применении световозвращающих элементов на одежде школьников, а также о ежедневном контроле за соблюдением детьми правил безопасного поведения в транспортной среде.

За 4 месяца 2023 года в области зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 6 детей погибло и 128 получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции Озерска обращаются к родителям с просьбой ежедневно напоминать детям Правила дорожного движения, разъяснить правила использования велосипедов, скутеров, мопедов и средств индивидуальной мобильности. Контролировать их времяпровождение на улице, по возможности сопровождать несовершеннолетних при переходе дороги.

ОГИББ УМВД России по ЗАТО г.Озерск призывает водителей быть предельно внимательными, когда на проезжей части дети! Вблизи детских образовательных и досуговых учреждений следует снижать скорость, чтобы успеть среагировать, если ребенок неожиданно выбежит на дорогу. Также нужно обращать внимание на транспортные средства, движущиеся по первой полосе, притормаживать, если они остановились, возможно, вам из-за них не видно пешехода маленького роста.

Акция продлится до 14 июня 2023 года.