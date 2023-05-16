2023-05-18PKT10:38:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 18.05.2023 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Сегодня четверг, 18 мая 2023 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была: +7° С • атмосферное давление 748 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 67% • ветер Северо-Восточный 3 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения. Адреса. Время отключения. 1 В сетях холодного водоснабжения: Семенова 19 с 9 до окончания К.Маркса 2-3,4п, Дзержинского 63-1,2,3п с 9 до 13 часов К.Маркса 27, , 32-3п с 9 до 14 часов К Маркса 6-1п, 8-2п с 10 до 12 часов К Маркса 6-2п с 14 до 16 часов 2 В сетях электро-снабжения плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Семенова 19, Иртяшская 3, 5,9,11 с 9 до окончания К.Маркса 2-3,4п, Дзержинского 63-1,2,3п, Горная 25 с 9 до 13 часов К.Маркса 27, , 32-3п с 9 до 14 часов К Маркса 6-1п, 8-2п, К.Маркса 8-1п, 10, 26 с 10 до 12 часов К.Маркса 6-2п с 14 до 16 часов Уважаемые озерчане! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» проводит подготовку по специальности «Матрос-спасатель”. По окончании выдается удостоверение установленного образца, дающее право работать матросом - спасателем на любом пляже на территории Российской Федерации, возможно трудоустройство на пляжах округа. К обучению допускаются граждане не моложе 18 лет, умеющие хорошо плавать, нырять, управлять гребной лодкой и отвечающие по состоянию здоровья требованиям, предъявляемым к работе на ведомственном (общественном) спасательном посту. Справки и запись по телефонам: 8 (35130) 2-66-10. Вниманию озерчан! В связи с осуществлением ММПКХ работ по ремонту на тепловых сетях по ул. Свердлова (в районе жилого дома № 48 от тротуара через дорогу до жилого дома № 1 по ул. Бажова) в период с 15 по 25 мая 2023 года будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Свердлова по указанному адресу в обоих направлениях. Просьба к водителям автотранспортных средств воспользоваться объездными путями на период ремонтных работ. Также в период с 15 по 25 мая 2023 года будет временно изменен путь следования автобуса по маршруту 11: пр. Победы – Герцена – Строительная – дальше по маршруту. Вниманию жителей! Уведомляем Вас о том, 19 мая с 10:00 до 17:00 ч. на площади около ДТДиМ (ул. Иртяшская, 1) будет организована ярмарка «Сад и Дача. Весна – 2023». На ярмарке будет представлена продукция плодопитомников Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края, большой ассортимент цветов, луковичных растений, декоративных культур, мясные и рыбные деликатесы, сладости и медовая продукция. Приглашаем всех на ярмарку! Правительство Челябинской области постановляет: 1. Установить с 12.04. 2023 года на территории Челябинской области особый противопожарный режим. 2. На период действия особого противопожарного режима: 1) запретить разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ; 2) запретить сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог. 1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,13 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,10 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло. 3. Лесопожарная обстановка: НЯ: 16-17 мая в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале). ОЯ: 16-17 мая местами в восточной половине области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале). Прогнозируется возникновение 1-5 новых очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать с 1 по 5 классы пожарной опасности. На основании постановления правительства Челябинской области № 198-П от 28.03.2023 г.: 1. Установить с 1 апреля 2023 года начало пожароопасного сезона в лесах на территории Челябинской области, за исключением территорий муниципальных образований Челябинской области, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 2. Установить с 20 апреля 2023 года начало пожароопасного сезона в лесах на территориях Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов Челябинской области. Постановлением № 227-П от 11.04.2023 с 12 апреля на территории Челябинской области введен «Особый противопожарный режим». За истекшие сутки на территории Челябинской области лесных пожаров не зарегистрировано. Действующих лесных пожаров нет. За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались. Всего с нарастающим итогом подразделения МЧС привлекались 75 раз. 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 18 мая 2023 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, на крайнем юге местами небольшой дождь, днем на юге области местами небольшие дожди, на крайнем юге до умеренных, возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, ночью на крайнем юге порывы до 15 м/с, днем местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью плюс 4-9°, в горах и низинах заморозки до минус 2°, днём плюс 14-19°, на крайнем юге до плюс 11°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5. 4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 173 обращения. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/54674/ alebedeva 2023-05-18PKT10:38:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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