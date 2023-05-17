24 мая в ДК «Маяк» состоится фестиваль искусств, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

День славянской письменности и культуры приурочен к дню памяти святых братьев Кирилла и Мефодия – создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка, проповедников христианства.
Суть этого праздника – объединить и восстановить духовную связь между славянскими народами в память о наших предках.
В программе праздника, который состоится в ДК «Маяк»:
- мастер-классы;
- выставки работ мастеров прикладного творчества;
- 18:30 - мини-спектакль для детей и взрослых «Сказка о попе и о работнике его Балде» (малый зал);
- 19:00 - концерт с участием творческих коллективов «Культурно – досугового центра» (концертный зал)
Вход свободный.
Информация МБУ "КДЦ".