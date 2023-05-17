24 мая в ДК «Маяк» состоится фестиваль искусств, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

День славянской письменности и культуры приурочен к дню памяти святых братьев Кирилла и Мефодия – создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка, проповедников христианства.

Суть этого праздника – объединить и восстановить духовную связь между славянскими народами в память о наших предках.

В программе праздника, который состоится в ДК «Маяк»:

- мастер-классы;

- выставки работ мастеров прикладного творчества;

- 18:30 - мини-спектакль для детей и взрослых «Сказка о попе и о работнике его Балде» (малый зал);

- 19:00 - концерт с участием творческих коллективов «Культурно – досугового центра» (концертный зал)

Вход свободный.

Информация МБУ "КДЦ".