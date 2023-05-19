Чрезвычайная угроза природных пожаров складывается в Челябинской области.

Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется на территории Челябинской области в ближайшие дни.

«В большинстве районов 21-22 мая ожидается высокая, местами в восточной половине – чрезвычайная пожарная опасность (IV и V классы горимости леса по региональной шкале)», – сообщается на сайте регионального ЦГМС.

По данным ГУ МЧС, V класс установился в Октябрьском, Красноармейском, Троицком и Кунашакском районах, а также в Троицке. Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с лесными пожарами, угрозой перехода природных возгораний на населенные пункты.

Ранее сообщалось, что с 12 апреля в Челябинской области действует особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на посещение лесов, использование открытого огня, а также повышенные штрафы за нарушение требований пожарной безопасности.

Добавим, в регионе ожидается жаркая и сухая погода: к понедельнику, 22 мая, воздух прогреется до плюс 27.

https://dostup1.ru/society/Chrezvychaynaya-ugroza-prirodnyh-pozharov-skladyvaetsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_163222.html