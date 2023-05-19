В Озерске пожарные приняли участие во всероссийской акции «Вода России».

Мусор на берегах водоемов и в лесных массивах является первоочередной причиной пожаров, которые вредят окружающей среде.

19 мая сотрудники ФГКУ «Специальное управление ФПС №1 МЧС России», приняли участие в акции «Вода России». Совместными усилиями была убрана береговая полоса оз. Иртяш от яхт-клуба «Галс» до детского оздоровительного лагеря «Отважных».

Важно понимать, что мусор нужно не только собирать, но и своевременно вывозить. В этом всегда помогает ООО «Спецсервис». Директор Шварц Александр Львович поддерживает стремление сделать город чище и каждый раз, когда проводится акция, направляет сотрудников для обеспечения вывоза собранного мусора.

Специалисты отдела охраны окружающей среды выражают благодарность сотрудникам ФГКУ «Специальное управление ФПС №1 МЧС России» за активную социальную позицию и стремление сделать мир чище!

Приглашаем неравнодушных жителей и молодежь принимать участие в экологических акциях, по всем вопросам можно обращаться по телефону: 2-37-02.

Информация и фото Отдела охраны окружающей среды.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54711/