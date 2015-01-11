Главу г. Касли оштрафовали за игнорирование обращений граждан

Главу Каслинского городского поселения оштрафовали за игнорирование обращений граждан.

По информации прокуратуры Челябинской области, Екатерина Васенина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.59 КоАП РФ.

«Постановлением мирового судьи глава городского поселения привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 8 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу», – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как следует из сообщения, прокуратурой выявлены многочисленные нарушения требований федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», связанные с несвоевременным направлением ответов заявителям, дачей немотивированных ответов, нарушением 7-дневного срока перенаправления обращения в другой орган для рассмотрения по компетенции.

Также по результатам рассмотрения представления прокурора два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

https://dostup1.ru/politics/Glavu-Kasley-oshtrafovaliza-ignorirovanie-obrascheniy-grazhdan_163397.html