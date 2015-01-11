В России стартовал прием заявок на участие в конкурсе проектов создания комфортной городской среды.

В России стартовал прием заявок на участие в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Подать заявку можно до 1 июня, принимает их Минстрой РФ, сообщил накануне зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, речь которого опубликована на сайте федерального правительства.

«В восьмом всероссийском конкурсе мы определим 145 проектов-победителей. Зачастую благоустройство общественных территорий не только преображает облик населенного пункта, но и становится стимулом развития экономики малых городов и исторических поселений. Так, по итогам реализации проектов в 2019–2022 годах было создано около 17 тысяч рабочих мест и более 4 тысяч объектов коммерческой предпринимательской активности»,

— сказал Марат Хуснуллин.

Принять участие в конкурсе могут малые города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Исключение — города федерального значения и административных центров российских регионов.

Конкурс проходит с 2018 года. За это время было отобрано 832 проекта-победителя, 474 из которых уже завершены. В процессе реализации находятся 358 проектов.

«Ввод новых проектов позволит повысить качество городской среды в субъектах и муниципалитетах страны, создать новые точки притяжения для горожан и туристов, а также дополнительные рабочие места»,

— отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина и включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, в прошлом году Челябинская область стала одним из победителей конкурса. В категории «Малые города с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек включительно» победу одержал Троицк с проектом благоустройства набережной в 5-м микрорайоне. Городу выделили 100 миллионов рублей из федерального бюджета на проведение работ.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-rossii-startoval-priem-zayavok-na-uchastie-v-konkurse-proektov-sozdaniya-komfortnoy-gorodskoy-sred/