2023-05-25PKT09:53:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 25.05.2023 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг, 25 мая 2023 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была: +11° С • атмосферное давление 748 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 80 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП С 3 пострадавшими. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения. Адреса. Время отключения. 1 В сетях холодного водоснабжения: Октябрьская 16, 18 с 9 до окончания работ Дзержинского 56 – 8п с 9 до 12 часов Гайдара 24 – 7,8п с 9 до 13 часов Гайдара 16 – 4п с 9 до 14 часов 2 В сетях электро-снабжения: Строительная 45, 47, Бажова 6,8 с 12 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Семенова 3, 7, 9; Октябрьская 16, 18 Музрукова 39–5,6п, Музрукова 41 – 1,2п-ды, Музрукова 36 с 9 до окончания работ Дзержинского 56 – 8п; Луначарского 23 -5,6,7,8п с 9 до 12 часов Гайдара 24 – 7,8п с 9 до 13 часов Гайдара 16 – 4п с 9 до 14 часов Луначарского 15 – 1,2п с 10 до 12 часов Луначарского 15 – 3,4п с 14 до 16 часов Уважаемые озерчане! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» проводит подготовку по специальности «Матрос-спасатель”. По окончании выдается удостоверение установленного образца, дающее право работать матросом - спасателем на любом пляже на территории Российской Федерации, возможно трудоустройство на пляжах округа. К обучению допускаются граждане не моложе 18 лет, умеющие хорошо плавать, нырять, управлять гребной лодкой и отвечающие по состоянию здоровья требованиям, предъявляемым к работе на ведомственном (общественном) спасательном посту. Справки и запись по телефонам: 8 (35130) 2-66-10. Вниманию водителей! Управление капитального строительства Озерского городского округа доводит до сведения информацию: В период с 23 мая по 26 мая будут проводится работы по снятию поврежденного дорожного покрытия на участках автомобильных дорог по ул. Космонавтов – ул. Ленинградская (до парковки по ул. Ленинградская), ул. Лермонтова (от пр. Ленина до пр. Победы), ул. Матросова (участок от ул. Дзержинского до шк. №25). Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств обеспечить свободный проезд дорожной техники, освободить ремонтируемые участки от легкового транспорта и использовать объездные пути. Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств обеспечить свободный проезд дорожной техники, освободить ремонтируемые участки от легкового транспорта и использовать объездные пути. 1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,13 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,10 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло. 3. Лесопожарная обстановка: НЯ: 24-26 мая на всей территории Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). ОЯ: 24-26 мая местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале). Прогнозируется возникновение 8-14 новых очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных. На территории области будут действовать 4 и 5 классы пожарной опасности. На основании постановления правительства Челябинской области № 198-П от 28.03.2023 г.: 1. Установить с 1 апреля 2023 года начало пожароопасного сезона в лесах на территории Челябинской области, за исключением территорий муниципальных образований Челябинской области, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 2. Установить с 20 апреля 2023 года начало пожароопасного сезона в лесах на территориях Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов Челябинской области. Постановлением № 227-П от 11.04.2023 с 12 апреля на территории Челябинской области введен «Особый противопожарный режим». За истекшие сутки на территории Челябинской области лесных пожаров не зарегистрировано. Действующих лесных пожаров нет. За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались. Всего с нарастающим итогом подразделения МЧС привлекались 75 раз. 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 25 мая 2023 года. По данным Челябинского ЦГМС на 25.05.2023 г. ожидается: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый 1-6 м/с, днём северный 2-7 м/с, местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью плюс 8-13°, в горах и низинах до плюс 2°, днём плюс 26-31°. Неблагоприятные гидрометеорологические явления: не прогнозируются. Опасные гидрометеорологические явления: не прогнозируются. Лесопожарная обстановка: НЯ: 25-26 мая на всей территории Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). ОЯ: 25-26 мая местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале). Прогнозируется возникновение 8-14 новых очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных. На территории области будут действовать 4 и 5 классы пожарной опасности. 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5. 4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 172 обращения. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/54736/ alebedeva 2023-05-25PKT09:53:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 24.05.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 23.05.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 22.05.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на19.05.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 16.05.2023 г.