Из-за жары на Тургояк не пустят туристов-«дикарей».

На озеро Тургояк в предстоящие выходные дни не пустят туристов-«дикарей»

По информации Управления ГОЧС Миасса, из-за высокой рекреационной нагрузки на водоем на подъездах будет организовано четыре специальных поста.

«В состав каждого войдут инспекторы ОНДиПР, специалисты Управления ГОЧС, полиции, казачества и Миасского лесничества. К организованным местам отдыха (базам, пляжам, кемпингам), расположенным в лесной зоне Тургояка, допускаются только туристы с путевками и пропусками», – уточнили в организации.

Кроме того, напоминают в УГОЧС, в Миассе действует особый противопожарный режим, разведение костров запрещено.

https://dostup1.ru/society/Iz-za-zhary-na-ozero-Turgoyak-ne-pustyat-turistov-dikarey_163421.html