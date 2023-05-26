Дорожный ремонт в округе начался с поселков.

26 мая в посёлке Метлино подрядчик ООО «ПСК «Портал» приступил к укладке асфальта в рамках дорожного ремонта, который будет произведен в округе на 14 участках.

Напомним, что в этом году Озерскому городскому округу из областного бюджета было выделено 45 млн рублей на ремонт дорог картами.

Работы выполняет озерский подрядчик – ООО «ПСК Портал». Как сообщалось ранее, с 16 мая производилась и на данный момент завершена срезка изношенного слоя дорожного покрытия как в городе, так и в посёлках.

Сегодня, 26 мая началась укладка нового полотна в посёлке Метлино, завтра она будет выполнена в Новогорном. Исполняющий обязанности директора Управления капитального строительства администрации округа Дмитрий Куваев пояснил, что непосредственно в посёлке Метлино будет обновлено 4700 кв. метров (уложено порядка 800 тонн асфальта) на дороге в районе перекрёстка ул. Центральная и ул. Мира.

За качеством работы подрядчика ежедневный контроль осуществляют специалисты УКС:

– Все работы выполняются в соответствии с технологией. Первым этапом была произведена срезка, потом – чистка и обработка битумом, сейчас идёт укладка асфальта толщиной семь сантиметров. На месте проведения работ постоянно находятся руководители компании подрядчика. Техника не простаивает, механизмы активно работают, асфальтобетонная смесь необходимой температуры поставляется в соответствии с графиком проведения работ, – отметил Дмитрий Куваев.

На месте проведения работ задействовано четыре единицы техники: самосвал с асфальтом, асфальтоукладчик, машина для проливки битумом и трактор, который прометает асфальт после срезки непосредственно перед укладкой.

Планируется, что в посёлке Метлино работы будут завершены уже завтра, и техника продолжит работу в посёлке Новогорный, где ремонту подлежит участок площадью 5500 кв. метров на ул. Ленина. Подрядчик планирует выполнить этот объём работы за три дня, после чего укладка асфальта будет производится уже в Озерске.

В перечень участков в городе вошли: проспект Ленина, улицы: Семёнова, Матросова, Монтажников, Лермонтова, Октябрьская, Космонавтов, Кирова, Мишенкова, а также участок дороги к оздоровительному лагерю «Отважных». В общей сложности будет восстановлено 31800 кв. метров дорожного полотна.

По условиям контракта, завершить работы намечено в посёлках Метлино и Новогорный– 15 июня, в Озерске – в конце июля. Гарантийный срок составляет 4 года.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54759/