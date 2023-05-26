Юные озерские боксёры на минувшей неделе успешно выступили на турнирах Челябинской области.

26 – 27 мая озёрские боксёры участвовали в открытом традиционном турнире города Коркино, посвящённом Дню Победы в Великой Отечественной войне.

За два дня соревнований на ринг вышли более 140 боксёров со всей Челябинской области.

Команду клуба "Легион мастеров" и Федерации бокса и кикбоксинга Озерского городского округа среди спортсменов 2011-2012 года рождения

на турнире представляли пять воспитанников: Джунушалиев Григорий, Чернов Лев, Сотников Иван, Федин Данил, Дорохин Тимофей.

По итогу турнира у озерчан одна золотая медаль и три серебра:

1 место – Джунушалиев Григорий

2 место – Чернов Лев, Дорохин Тимофей, Федин Данил

Дорохин Тимофей за волю к победе также был награждён отдельным призом – "Золотая перчатка".

Тренируются ребята под руководством: Никулина Дмитрия, Жигмонта Александра, Шепелева Дмитрия, Босова Александра.

24 –27 мая на открытом первенстве Златоустовского городского округа Озёрский городской округ представляли два спортсмена СК «Ринг» посёлка Метлино.

В Златоусте озерчане показали очень достойные результаты:

2 место – Коваленко Павел

3 место – Мухамедшин Илья

Ребята, вы большие молодцы, так держать!

Хочется по благодарить за помощь президента «Легиона мастеров» Александра Жигмонта, а также руководство МБУ «Арена» (г.Озёрск),

Юлдашева Равиля и Нигматуллина Дениса.

Информация и фото Александра Жигмонта "Легион мастеров".