С 1 июня в Челябинской области возобновят прием заявлений на биометрические загранпаспорта.

«Срок оформления заграничного паспорта составит 30 дней, а при регистрации в другом субъекте России либо при наличии допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, – до трех месяцев», – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Подать заявление можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в МФЦ Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Копейска и Миасса, а также в подразделениях по вопросам миграции.

Напомним, прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца был приостановлен 2 февраля. Это объяснили высоким спросом на микросхемы, которые встраиваются в бланк документа.

https://dostup1.ru/society/S-1-iyunya-vChelyabinskoy-oblasti-vozobnovyat-priem-zayavleniy-na-biometricheskie-zagranpasporta_163549.html