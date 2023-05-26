Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Челябинской области.

В Челябинской области объявлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.

«В отдельных районах ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. На всей территории сохраняется высокая, местами – чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 классы горимости леса по региональной шкале)», – сообщается в Прогностической карте предупреждений Гидрометцентра России по УрФО.

Кроме того, синоптики ожидают местами грозы, град, порывы ветра до 16 м/с. Из-за этого объявлен желтый уровень погодной опасности.

Период предупреждения по всем критериям – до 20 часов 29 мая.

Напомним, оранжевый уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, желтый – погода потенциально опасна.

По информации местных синоптиков, днем 29 мая воздух в регионе прогреется до 29-34 градусов.

https://dostup1.ru/society/Oranzhevyy-uroven-pogodnoy-opasnosti-obyavlen-v-Chelyabinskoy-oblasti_163547.html