Об актуальных вопросах городского хозяйства.

Сегодня в администрации округа состоялся утренний брифинг для СМИ, в ходе которого о содержании улично-дорожной сети в летний период рассказала начальник Управления капитального строительства и благоустройства Надежда Белякова.

– Летом проводится комплекс работ по поддержанию улично-дорожной сети (УДС) в рабочем состоянии: санитарном, техническом, транспортно-эксплуатационном. Контроль за её содержанием осуществляется на регулярной основе специалистами УКСиБ совместно с порядными организациями.

В настоящий момент усилен контроль за уборкой урн и содержанием других объектов, особенно в местах массового пребывания жителей округа – это пешеходная зона на пр. К.Маркса, набережная на б. Гайдара, набережная в начале пр. Ленина, в районе «Нептуна», - пояснила начальник УКСиБ.

В комплекс работ в летний период также входит восстановление дорожной разметки. Надежда Белякова отметила, что на сегодняшний день горизонтальная разметка на пешеходных переходах уже нанесена, продолжается восстановление разметки на автомобильных дорогах.

Также подрядчик, отвечающий за состояние УДС, активно ведет текущий ремонт дорожных участков (размером до пяти квадратных метров): в частности, в настоящее время - на ул. Космонавтов (в районе дамбы), на объездном проезде и на б. Гайдара.

Начальник УКСиБ проинформировала журналистов о том, что состоялись аукционные процедуры на проведение окосов в рамках УДС. Эту работу будут осуществлять как озерские, так и иногородние подрядчики, которые приступают к работе с сегодняшнего дня. Окосы в Озерском городском округе будут проводится в три этапа.

Также состоялись аукционные процедуры и по оформлению цветников. В Метлино высадка цветов на мемориале погибшим в Великой Отечественной войне и в поселковом сквере начнётся с 5 июня. Аукцион по обслуживанию цветников в сквере посёлка Новогорный не состоялся, он будет проведён повторно. В Озерске с сегодняшнего дня подрядные организации приступают к высадке цветов на круглой клумбе (на пересечении пр. Победы и ул. Семашко), а также в сквере Первостроителей, на Театральной площади, на пешеходной зоне на пр. К. Маркса. Планируется, что в июне будет проведён окос травы и высажены летние растения на клумбах в сквере имени Б.В. Броховича.

Окосы травы обязательны и на придомовых территориях. Начальник Управления ЖКХ Наталья Левина отметила, что три управляющие компания к окосам уже приступили – это «ОзерсСтройЖилСервис» (с 17 мая), МУП «ЖКХ посёлка Новогорный» и «ЖЭК-4» - они начали окосы на прошлой неделе. Другие УК графики окосов предоставили, контроль за их исполнением будет осуществляться специалистами УЖКХ с 1 июня.

1 июня, в День защиты детей в Озерском городском округе мероприятия пройдут во всех учреждениях культуры и на открытых площадках. Об этом сообщила начальник Управления культуры и молодёжной политики Светлана Степанова:

– Для детей массовые мероприятия на свежем воздухе пройдут в поселках Метлино и Новогорный. Для маленьких озерчан программу подготовили коллектив Парка культуры и отдыха совместно с творческими коллективами Культурно-досугового центра. 1 июня, с 17:00 до 19:00 часов, концертно-развлекательная программа запланирована в Детском парке. Я приглашаю всех жителей округа и хочу обратить внимание, что для детей из семей мобилизованных граждан подготовлены пригласительные билеты, чтобы ребята от 4 до 8 лет смогли бесплатно покататься на аттракционах в этот день. Получить пригласительные можно в Комплексном центре (ул. Космонавтов, 1а).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54776/