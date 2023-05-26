83-летний пенсионер из Озерска перевел почти 4,5 миллиона рублей мошенникам.

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. Пенсионер прояснил, что ему на домашний телефон поступил звонок. Неизвестные убедили мужчину, что являются сотрудниками правоохранительных органов и расследуют уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества. Якобы злоумышленник по доверенности пытался снять все сбережения со счета пенсионера. За разглашение информации озерчанину пригрозили арестом и крупным штрафом, поэтому потерпевший ничего не сообщал близким.

Для убедительности в приложение мессенджера злоумышленники отправили липовые фотографии удостоверений. Заявитель, не сомневаясь в законности требований мнимых правоохранителей и банкиров, в течение месяца осуществлял переводы на счета, которые ему диктовали по телефону. Обман вскрылся, когда потерпевший случайно проговорился сыну о происходящем и родственник убедил сразу обратиться в полицию. Таким образом, ущерб составил около 4,5 миллионов рублей.

Следствием Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело.

Полицейские в очередной раз обращают внимание на то, что сотрудники силовых структур никогда не звонят гражданам с просьбами оказать содействие в раскрытии преступлений и поимке злоумышленников. Кроме того, не осуществляют совместных звонков с представителями банковской сферы с целью обезопасить счета потерпевших от неизвестных лиц. Помните, что подобная очередность и взаимосвязь звонков сразу должна вас насторожить, поскольку является признаком мошенничества.