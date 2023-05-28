В Озерском городском округе привычные места для отдыха у воды готовы встретить жителей.

Несмотря на то, что купальный сезон в округе официально начнётся с 5 июня, а навигационный – с 15 июня, работа по подготовке береговых зон началась ещё в апреле.

Напомним, что местами для массового отдыха на водоёмах официально считаются в Озерске: береговые полосы в районе пляжей «Нептун» и «Дальний», в зоне рекреации Парка культуры и отдыха. Как пояснил директор муниципального учреждения «Социальная сфера» Владимир Зинин, после зимы на этих территориях был наведён порядок, взрыхлён песок, восстановлены и отремонтированы малые формы.

В этом году для обновления песчаного слоя на «Дальнем» и «Нептуне» завезено порядка ста тонн песка. В настоящее время заканчиваются работы по его равномерной планировке по территории. Для обеспечения безопасности мест купания в настоящее время водолазные службы проводят обследование акваторий. Кроме того, проводятся санитарные исследования воды и песка. В прошлом году в зонах отдыха у воды было установлено четыре волейбольных сетки, которые оказались очень востребованы молодёжью и любителями активного пляжного отдыха, поэтому в этом году сетки появились вновь.

В Озерске помимо мест, где можно окунуться в воду, есть исторически сложившиеся места отдыха у воды, где в настоящее время купаться не рекомендуется. Работники МУ «Соцсферы» своими силами ухаживают за этими территориями, стараются поддерживать там порядок. Речь идёт о береговой полосе: в районе дома №21 на ул. Набережной, в микрорайоне Заозёрный и в районе пляжа «Молодёжный», а также прибрежные зоны отдыха в посёлках Метлино и Новогорный. В этих местах есть скамьи, урны, кабинки для переодевания, регулярно наводится порядок, здесь можно отдохнуть и позагорать, но заходить в воду нежелательно, о чем предупреждают соответствующие аншлаги.

Следует отметить, что состоялись аукционные процедуры по определению подрядчика для обслуживания прибрежных зон отдыха. Таким образом, с 15 мая на этих участках уже проводится уборка и вывоз мусора.

Большие позитивные перемены в зоне отдыха за последние годы произошли в зоне отдыха на озере Кожакуль в посёлке Метлино. Сейчас там есть теневые навесы, грибки, кабинки для переодевания, урны и площадка для игры в волейбол. Преобразования произошли при активном взаимодействии работников МУ «Соцсфера» с отделом администрации по посёлку. Отдыхать в этом месте нравится жителям не только Метлино, но и Озерска.

Помимо мест, где массовый отдых у воды будет комфортным и безопасным, в округе также определены территории, опасные для купания: три обводнённых карьера, расположенные в Озерске (в районе Озерского шоссе, на пр. К.Маркса и на ул. Дзержинского), озера – Малая и Большая Нанога, Кызылташ, Булдым.

Особое внимание следует обратить родителям на безопасность детей, не оставлять их у воды без присмотра, тем более не отпускать ребят купаться в неположенных местах. Лето на Южном Урале прогнозируется тёплым, отдых у воды будет востребованным, поэтому работники МУ «Соцсфера» обращаются к жителям округа с просьбой бережно относиться к оборудованию береговых мест отдыха и соблюдать чистоту.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54783/