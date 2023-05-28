Юные конники ДЭБЦ показали свои умения на выпускном балу.

В Детском эколого-биологическом центре состоялся выпускной бал для конников - с музыкой, костюмами и хорошим настроением.

Свои умения спортсмены ДЭБЦ продемонстрировали в вольтижировке (комплекс гимнастических упражнений на лошади) и в двух программах по выездке.

Открывали бал вольтижировщики. Им предстояло выполнить 10 акробатических упражнений, таких как: "Ласточка", "Ножницы", "Вокруг света" и т.п. на стоячей лошади. Все спортсмены очень старались!

Места распределились следующим образом:

1 место - Ходжиогло Александра

2 место - Баженова Полина

3 место - Каргапольцева Арина.

Надо отметить самую юную участницу соревнований - Марию Колесникову (10 лет), которая совсем немного уступила по баллам более старшим соперницам и заняла 4 место.

Более опытные спортсмены стартовали в выездке, и, как полагается на выпускном балу, свои программы представили в костюмах и под музыку.

С первого же всадника стало понятно, что борьба будет серьёзной. Все спортсмены чётко и правильно двигались по схеме и выполняли упражнения. Разница между первым и вторым местами составила всего один процент, а между вторым и третьим - и того меньше.

Итог:

1 место - Царёва Валерия на лошади по кличке Калипсо (77,7%)

2 место - Васильева Олеся на лошади по кличке Чили (76,6%)

3 место - Бычкова Ксения на лошади по кличке Параграф (76,05%)

Следующую программу по выездке ППД (А) представила самая титулованная всадница ДЭБЦ - Молоткова Таисия.

Безупречно выполнив программу на гнедом красавце Маршале, Таисия получила 68%, что соответствует по единой всероссийской спортивной классификации выполнению норматива II разряда.

Поздравляем спортсменов с достойными результатами и завершением учебного года! Поздравляем тренеров Тахистову Екатерину и Новожилову Олену с отличным выступлением спортсменов!

Информация и фото ДЭБЦ.