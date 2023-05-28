Южноуральские синоптики выпустили экстренное предупреждение о 36-градусной жаре.

Синоптики выпустили экстренное предупреждение о 36-градусной жаре в Челябинской области.

«С 30 мая по 2 июня в большинстве районов сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более; с 31 мая по 2 июня местами ожидается сильная жара (плюс 36 градусов и выше)», – говорится в сообщении регионального ЦГМС.

Также сообщается, что с 31 мая по 2 июня в отдельных районах установится чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Детальный прогноз погоды на предстоящие трое суток будет обнародован после 14 часов.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskie-sinoptiki-vypustili-extrennoe-preduprezhdenie-o-36-gradusnoy-zhare_163612.html