В Озерском городском округе стартует летняя оздоровительная кампания.

1 июня первая смена начнётся в городских лагерях, 3 июня - в загородных здравницах. Их готовность проверяет межведомственная комиссия. Сегодня вместе со специалистами лагерь «Отважных» посетил председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер.

С 1 по 27 июня в округе будут работать 14 городских лагерей на базе образовательных организаций и Детско-юношеской спортивной школы. Планируется, что здесь смогут отдохнуть 1 220 детей:

– Кроме того, в августе школа №25 организует на своей базе лагерь (для 90 учащихся) и сплав. В этом году мы впервые опробуем форму «Поход выходного дня» с участием учителей, родителей и детей (инициатива – за образовательными организациями), – рассказывает начальник управления образования Любовь Горбунова.

С 3 июня начнут работу загородные оздоровительные лагеря «Отважных», «Орлёнок» и «Звёздочка», все они находятся в ведении Дворца творчества детей и молодёжи. Приёмка загородных баз началась 31 мая:

– Санитарно-эпидемиологические заключения уже получены как на загородные, так и на городские лагеря, – пояснила Любовь Горбунова. – Мы стараемся максимально подготовить все базы для встречи детей, чтобы им было безопасно и комфортно отдыхать. Для этого выполнен ряд мероприятий, связанных с антитеррористической безопасностью и соблюдением санитарных правил, разработаны развивающие программы, набран штат сотрудников, включая педагогический, медицинский и обслуживающий персонал. По итогам конкурсных процедур организацией питания в загородных лагерях, как и в прошлом году будет заниматься Челябинская компания ООО «Детское общественное питание».

В этом году все три загородных лагеря будут работать очень интенсивно: «Орлёнок» и «Отважных» – четыре смены, «Звёздочка» – три смены. Всего одиннадцать смен:

– В первую смену «Звёздочка» будет работать как загородный лагерь для учащихся школы №41 посёлка Новогорный в связи с капитальным ремонтом здания школы. Планируется, что «Звёздочка» встретит около 200 детей, путёвки востребованы, реализуются они очень хорошо.

Продажа путёвок во все загородные лагеря идёт в рабочем режиме.

На первую и вторую смену путёвки уже реализованы. Согласно графику, в настоящее время продажа путёвок будет проходить на третью и четвёртую смены.

Как пояснила Любовь Горбунова, охват детей летним отдыхом в этом году вырос, поскольку были сняты ограничения по наполняемости лагерей. Всего планируется принять три с половиной тысячи детей.

Кроме того, Управлением образования совместно с учреждениями культуры и спорта для детей, которые не будут отдыхать в оздоровительных и городских лагерях, запланированы культурно-развлекательные мероприятия.

Как и в прошлом году будет организовано трудоустройство детей с 14 лет, возможность закрепить трудовые навыки предусмотрена для восьмидесяти молодых людей.

Дети, состоящие на учёте в отделе по делам несовершеннолетних, также не останутся без внимания в летний период. 35 из них поедут в оздоровительные лагеря, а те, кто проявит заинтересованность, будут трудоустроены.

Ежегодно из бюджета округа выделяются средства для того, чтобы силами ДТДиМ выполнять необходимые текущие работы в загородных лагерях. Все эти здравницы служат округу много десятилетий, расположены они в живописных местах, в окружении соснового леса, на берегу прекрасных озер.

– Администрация округа понимает важность проведения серьёзных ремонтных работ. По возможности средства выделяются из бюджета округа. Перед нами стоит задача войти в те государственные программы, которые позволят нам привлечь в округ дополнительное финансирование для модернизации материально-технической базы загородных лагерей, – прокомментировала ситуацию Любовь Горбунова.

– Сегодня в лагере «Отважных» межведомственной комиссией были проверены все объекты, которые расположены на территории, в том числе корпуса, санузлы, столовая, места для массовых мероприятий. В целом, у членов комиссии впечатление сложилось удовлетворительное, подготовка выполнена на должном уровне, город к летней оздоровительной кампании готов, – отметил председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54806/