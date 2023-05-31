20-мая в Озерске состоялась первая в этом сезоне велогонка.

1 июня в Детском парке дети отдыхали, играли и веселились, а взрослые могли обратиться к специалистам администрации с вопросами, касающимися сферы образования и социальной защиты, получить необходимые пояснения. Подробнее
1 июня первая смена начнётся в городских лагерях, 3 июня - в загородных здравницах. Их готовность проверяет межведомственная комиссия. Сегодня вместе со специалистами лагерь «Отважных» посетил председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер. Подробнее
"Кантрийная трасса, аналогов которой нет в России", "шикарная" трасса, "мега-интересная трасса", "один из лучших стартов" – так велогонщики со всего Урала и даже из столицы нашей страны отзываются об озерской велотрассе"МУРАВЕЙНИК".