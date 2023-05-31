20-мая в Озерске состоялась первая в этом сезоне велогонка.

"Кантрийная трасса, аналогов которой нет в России", "шикарная" трасса, "мега-интересная трасса", "один из лучших стартов" – так велогонщики со всего Урала и даже из столицы нашей страны отзываются об озерской велотрассе"МУРАВЕЙНИК".

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