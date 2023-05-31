«Самый детский день!» стал ярким событием в Озерске.

1 июня в Детском парке дети отдыхали, играли и веселились, а взрослые могли обратиться к специалистам администрации с вопросами, касающимися сферы образования и социальной защиты, получить необходимые пояснения.

В начале мероприятия всех, собравшихся в Международный день защиты детей на площадке парка, поздравил председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер:

– В первый день лета мы отмечаем замечательный праздник детства, который радует нас теплой и солнечной погодой. Взрослым этот день напоминает об ответственности перед подрастающими поколениями, о том, что взрослые должны обеспечить каждому ребёнку возможность развиваться, исполнять свои мечты и быть счастливым. В Озерске многое делается для того, чтобы у маленьких озерчан детство было беззаботным и радостным. Ремонтируются школы и детские сады, строятся новые объекты, которые предназначены для того, чтобы детям было интересно там заниматься, чтобы они гармонично развивались

Сергей Гергенрейдер отметил, что сегодня в округе особое внимание уделяется детям участников специальной военной операции. Для того, чтобы вся необходимая помощь для этих семей была оперативной и адресной, в Комплексном центре (ул. Космонавтов,1а) открыто отделение фонда «Защитники Отечества». Председатель Собрания депутатов пожелал детям и родителям здоровья, семейного благополучия, ярких летних впечатлений.

В этот день к мальчишкам и девчонкам, родителям, дедушкам и бабушкам обратилась депутат, координатор проекта «Крепкая семья» местного отделения ВПП «Единая Россия» Валентина Сылько:

– Искренне поздравляю вас с Международным днём защиты детей! Забота о детях – одна из важнейших задач социальной политики нашего государства. В Озерском городском округе созданы достойные условия для воспитания и развития наших детей. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что все взрослые очень хотят, чтобы дети были счастливы. Большая роль в этом принадлежит семье. Именно в семье прививается доброе отношение к друг другу, взаимовыручка, тепло и любовь. Основы нравственного воспитания, которые родители закладывают в семье, дети возьмут с собой во взрослую жизнь, передадут следующим поколениям.

Валентина Сылько особо отметила многодетные семьи, которые воспитывают трёх и более детей. Она пригласила их выйти в центр площадки и вместе с председателем Собрания депутатов Сергеем Гергенрейдером вручила семьям цветы и подарки.

За организованным в рамках праздника деловым столом специалисты администрации округа и представители местного отделения ВПП «Единая Россия» провели диалог с жителями. Обращения к официальным лицам были связаны с поддержкой участников СВО, с организацией спецпитания в школах, с благоустройством дворовых территорий, с условиям отдыха детей в парке, с оказанием медицинских услуг. На все вопросы были даны ответы, часть из них потребовала дополнительной проработки.

Следует отметить, что в этот день катание на аттракционах для детей участников СВО было бесплатным. И всех без исключения порадовала культурно-развлекательная программа с участием детских творческих коллективов КДЦ.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54823/