В округе набирает обороты карточный ремонт дорог.

В первых числах июня крупные участки были отремонтированы в поселках Метлино и Новогорный. Сегодня дорожники приступили к ремонту на проспекте Ленина, затем техника переедет на ул. Лермонтова, где уже срезан старый асфальт.

В ближайшие дни подрядчики (ООО «ПСК Портал») отремонтируют проблемные участки автодорог на улицах Кирова, Космонавтов. Семенова, Монтажников, Октябрьская, Мишенкова, Матросова. Всего планируется отремонтировать более 42 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Возможно, работы доставят некоторые неудобства передвижению автомобилей, но нужно немного потерпеть, чтобы потом ездить по обновленному асфальтовому покрытию.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54831/